أحمد العوضي يكشف سبب تأجيل فيلم «البلدوزر».. وأسباب عدم حضوره الأفراح والعزاءات

تستضيف الإعلامية أسما إبراهيم، النجم أحمد العوضي، غدا، الخميس 16 نوفمبر، في حلقة جديدة من برنامج “حبر سري” الساعة العاشرة مساءً على قناة “القاهرة والناس”.

ويكشف العوضي خلال الحلقة سبب تأجيل فيلم “البلدوزر”، كما يوضح أسباب عدم حضوره الأفراح والعزاءات في الوسط الفني.

وفسر أحمد العوضي، سبب رفضه ترشيح أحد المخرجين ليكون مخرج فيلم “الرهان”، وعلاقة هذا القرار برفض هذا المخرج إتاحة فرصة التمثيل للعوضي في بداية مشواره.

جدير بالذكر أن برنامج “حبر سري” يذاع يومي الخميس والجمعة من كل أسبوع الساعة العاشرة مساء على قناة “القاهرة والناس”، من تقديم أسما إبراهيم، وإخراج ميلاد أبي رعد.