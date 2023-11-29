مفاجأة في أسعار الذهب والدولار.. وتحرك جديد لـ عيار 21|أخبار تهمك

قدم موقع “صدى البلد” مجموعة من الأخبار الخدمية المتنوعة، اليوم الأربعاء 29-11-2023، تتضمن آخر مستجدات أسعار الذهب، وتحديثات سعر الدولار والعملات الأجنبية والعربية مقابل الجنيه، بجانب متابعة الأرصاد ودرجات الحرارة.

ومن خلال التقرير التالي، نستعرضها لكم:

سعر الذهب اليوم



سعر جرام الذهب عيار 24 سجل 3200 جنيه للجرام.



وسجل سعر جرام الذهب عيار 21 الأكثر شيوعا 2800 جنيه.



ووصل سعر جرام الذهب عيار 18 إلى 2400 جنيه للجرام.



أما سعر الجنيه الذهب فسجل 22.400 جنيه.

أسعار الدولار والعملات الأجنبية والعربية اليوم



سعر الدولار اليوم

سجّل سعر الدولار الأمريكي اليوم 30.93 جنيه للبيع، و30.84 جنيه للشراء.

سعر اليورو

سعر اليورو 33.89 جنيه للبيع، و 33.77 جنيه للشراء

سعر الجنيه الإسترليني

سعر الجنيه الإسترليني 39.05 جنيه للبيع، و38.91 جنيه للشراء.

سعر الريال السعودي

سعر الريال السعودي 8.24 جنيه للبيع، و8.22 جنيه للشراء.

سعر الدينار الكويتي

سعر الدينار الكويتي 100.29 جنيه للبيع، و99.93 جنيه للشراء .

فيما كشفت الدكتورة منار غانم، عضو المركز الإعلامي بهيئة الأرصاد الجوية، عن حالة الطقس وأبرز الظواهر الجوية المتوقعة، اليوم الأربعاء، على القاهرة الكبرى وباقي محافظات الجمهورية.



وقالت “غانم” خلال مداخلة هاتفية ببرنامج "8 الصبح"، المذاع عبر فضائية “دي إم سي”، إن درجات الحرارة اليوم تسجل أقل من معدلاتها الطبيعية بحوالي درجة في كافة محافظات الجمهورية، حيث تسجل العظمى بين21 و22 درجة مئوية على القاهرة الكبرى، لافتة إلى أن درجات الحرارة ستعاود الارتفاع مرة أخرى لتصل لـ 23 و24 درجة مئوية على القاهرة الكبرى.

تحذير عاجل من الأرصاد

وأضافت عضو المركز الإعلامي بهيئة الأرصاد الجوية أن الاحساس بانخفاض درجات الحرارة سيزداد مع دخول فترة الليل، وخاصة الساعات المتأخرة منه وساعات الصباح الباكر، حيث تسجل الصغرى في هذا الوقت 14 درجة مئوية، ونصحت بارتداء ارتداء الملابس الشتوية خلال ساعات الليل والصباح الباكر تجنبًا لنزلات البرد، بجانب المتابعة المستمرة للنشرات الجوية.

ولفتت عضو المركز الإعلامي بهيئة الأرصاد الجوية إلى أن سرعات الرياح ستكون معتدلة على مدار الأيام المقبلة، مؤكدة أن الأحوال الجوية مستقرة حتى مطلع الأسبوع المقبل، وذلك يصاحبه وجود ظاهرة الشبورة المائية في ساعات الليل المتأخرة والصباح الباكر على الطرق الزراعية السريعة والقريبة من المسطحات المائية، وتتلاشى فور سطوع أشعة الشمس.

درجات الحرارة المتوقعة اليوم الأربعاء

العظمى الصغرى

القاهرة 23 - 16

الإسكندرية 23 - 15

الإسماعيلية 24 - 15

الغردقة 27 -16

أسوان 28 - 15

سوهاج 25 - 13

المنيا 23- 11