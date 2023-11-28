مفاجأة عاجلة من الأرصاد.. سعر الدولار اليوم.. وتحرك جديد للذهب |أخبار تهمك

أسعار الذهب.. قدم موقع “صدى البلد” مجموعة من الأخبار الخدمية المتنوعة، اليوم الثلاثاء 28-11-2023، تتضمن آخر مستجدات أسعار الذهب، وتحديثات سعر الدولار والعملات الأجنبية والعربية مقابل الجنيه، بجانب متابعة الأرصاد ودرجات الحرارة.

ومن خلال التقرير التالي، نستعرضها لكم:



سعر الذهب اليوم:

سجل سعر جرام الذهب عيار 24 سجل 3222 جنيها للجرام.

وسجل سعر جرام الذهب عيار 21 الأكثر شيوعا 2820 جنيهات.

ووصل سعر جرام الذهب عيار 18 إلى 2417 جنيها للجرام.

أما سعر الجنيه الذهب، فسجل 22560 جنيها.

أسعار الدولار والعملات الأجنبية والعربية اليوم، الثلاثاء:

سعر الدولار اليوم

سجّل سعر الدولار الأمريكي اليوم 30.93 جنيه للبيع، و30.84 جنيه للشراء.

سعر اليورو

سعر اليورو 33.89 جنيه للبيع، و33.77 جنيه للشراء

سعر الجنيه الإسترليني

سعر الجنيه الإسترليني 39.12 جنيه للبيع، و38.97 جنيه للشراء.

سعر الريال السعودي

سعر الريال السعودي 8.25 جنيه للبيع، و8.22 جنيه للشراء.

سعر الدينار الكويتي

سعر الدينار الكويتي 100.34 جنيه للبيع، و99.99 جنيه للشراء.

الارصاد

قالت الدكتورة منار غانم، عضو المركز الإعلامي بهيئة الأرصاد الجوية، إنه بدءا من اليوم، الثلاثاء، تبدأ الأجواء في الاعتدال بشكل كبير، وتقل سرعات الرياح فى معظم محافظات الجمهورية، ويكون هناك استقرار في الأحوال الجوية فى معظم محافظات الجمهورية.

وأضافت الدكتورة منار غانم، خلال مداخلة هاتفية ببرنامج “صباح الخير يا مصر” المذاع عبر فضائية “الأولى”، أن انخفاض قيم درجات الحرارة مستمر فترة النهار، والملحوظ أكثر فترة الليل المتأخر وفترات الصباح الباكر.

وأوضحت أن العظمى على القاهرة الكبرى تسجل 22 درجة مئوية، وبالتالي الطقس لطيف خلال فترة النهار على أغلب المناطق الشمالية، معتدل على المناطق الجنوبية.

وذكرت أنه مع دخول فترات الليل يوجد انخفاض ملحوظ فى درجات الحرارة، ويكون ملحوظا أكثر فى ساعات الليل المتأخر، والأجواء باردة فى معظم محافظات الجمهورية، لافتة إلى أن الظاهرة المؤثرة اليوم وخلال الأيام المقبلة هي الشبورة المائية.

درجات الحرارة المتوقعة اليوم الثلاثاء:

العظمى الصغرى

القاهرة 22 - 15

الإسكندرية 22 - 14

الإسماعيلية 23 - 14

الغردقة 25 -16

أسوان 27 - 15

سوهاج 25 - 13

المنيا 23 -11