شبورة كثيفة وانخفاض في درجات الحرارة.. الأرصاد تعلن تفاصيل طقس الأربعاء

توقع خبراء هيئة الأرصاد الجوية أن يسود، غدا الأربعاء الموافق 29 نوفمبر، طقس لطيف نهارا على القاهرة الكبرى والوجه البحري والسواحل الشمالية وشمال الصعيد، معتدل على جنوب سيناء، مائل للحرارة على جنوب الصعيد.. بينما يسود طقس بارد ليلا على أغلب الأنحاء.

الأرصاد توضح أهم الظواهر الجوية ليوم الأربعاء

وعن الظواهر الجوية، توقعت هيئة الأرصاد أن تتكون شبورة مائية صباحا على بعض الطرق الزراعية والسريعة والقريبة من المسطحات المائية المؤدية من وإلى مناطق من القاهرة الكبرى والوجه البحري والسواحل الشمالية ومدن القناة ووسط سيناء وشمال الصعيد.

ونصحت الأرصاد الجوية قائدي السيارت بضرورة القيادة بهدوء والالتزام بقواعد المرور، وترك مسافات آمنة بين السيارات.

حالة البحرين (المتوسط والأحمر)

وبالنسبة لحالة البحر المتوسط، توقعت هيئة الأرصاد أن تكون خفيفة إلى معتدلة وارتفاع الموج من متر إلى 1.5 متر والرياح السطحية جنوبية غربية، وبالنسبة لحالة البحر الأحمر تكون معتدلة وارتفاع الموج من 1.5 متر إلى مترين والرياح السطحية شمالية غربية.

وفيما يلي بيان هيئة الأرصاد بـ درجات الحرارة المتوقعة غدا الأربعاء على محافظات ومدن مصر:

العظمى الصغرى

القاهرة 23 16

العاصمة الإدارية 24 15

6 أكتوبر 24 15

بنهــــا 23 16

دمنهور 22 15

وادي النطرون 23 15

كفر الشيخ 22 15

المنصورة 22 15

الزقازيق 23 15

شبين الكوم 23 16

طنطا 23 15

دمياط 21 16

بورسعيد 22 17

الإسماعيلية 24 15

السويس 23 15

العريش 22 14

رفح 22 14

رأس سدر 26 14

نخل 21 8

كاترين 17 7

الطور 27 17

طابا 22 15

شرم الشيخ 27 17

الإسكندرية 23 15

العلمين الجديدة 22 13

مطروح 24 13

السلوم 24 11

سيوة 24 9

رأس غارب 24 16

الغردقة 27 16

سفاجا 27 17

مرسى علم 28 17

شلاتين 28 20

حلايب 26 22

أبو رماد 27 21

رأس حدربة 25 22

الفيوم 23 12

بني سويف 23 12

المنيا 23 11

أسيوط 24 11

سوهاج 25 13

قنا 26 13

الأقصر 27 14

أسوان 28 15

الوادي الجديد 26 11

أبوسمبل 26 15