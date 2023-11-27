أجواء شتوية.. الأرصاد تحذر من سقوط أمطار اليوم على تلك المحافظات

أكدت الدكتورة منار غانم، عضو المركز الإعلامي بهيئة الأرصاد الجوية، أن اليوم هناك انخفاضات أخرى في قيم درجات الحرارة فى معظم محافظات الجمهورية عن أمس، بمعدل من درجتين إلى ثلاث درجات، مشيرة إلى أننا نتأثر بكتل هوائية شمالية قادمة من على البحر المتوسط.

وأضافت الدكتورة منار غانم، عضو المركز الإعلامي بهيئة الأرصاد الجوية، خلال مداخلة هاتفية ببرنامج “8 الصبح” المذاع عبر فضائية “دي ام سي”، أن العظمى على القاهرة الكبري تسجل 22 درجة مئوية، مع وجود نشاط للرياح تجعلنا نشعر أنها أقل من هذا المعدل، موضحة أن الصغري فترة الليل تسجل 15 درجة مئوية، وبالتالي الأجواء أشبه بالأجواء الشتوية اللطيفة تماما فترات النهار، والباردة فترات الليل فى معظم محافظات الجمهورية، خاصة فى ساعات الليل المتأخر وفترات الصباح الباكر.

وتابعت الدكتورة منار غانم، عضو المركز الإعلامي بهيئة الأرصاد الجوية، أن اليوم متوقع استمرار نشاط للرياح فى معظم محافظات الجمهورية غير مثير للرياح والأتربة، ويؤدي إلى ارتفاع الأمواج فى البحر المتوسط، لافتة إلى أن تساقط الأمطار بدأت على بعض المناطق الساحلية، ومن المتوقع اليوم أمطار ما بين الخفيفة إلى المتوسطة على السواحل الشمالية مثل: مطروح والإسكندرية، وبعض المناطق من محافظات شمال الوجه البحري مثل: البحيرة وكفر الشيخ ودمياط والدقهلية وبورسعيد ورفح والعريش، وتكون ما بين الخفيفة إلى المتوسطة.