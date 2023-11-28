الحرارة تصل لـ 4 درجات.. تحذير عاجل ونصائح مهمة من الأرصاد للمواطنين بشأن الطقس

لا شك أن تحذيرات هيئة الأرصاد الجوية، واحد من أكثر ما يشغل بال قطاع كبير من المواطنين في الفترة الراهنة، وذلك في ضوء انخفاض درجات الحرارة بشكل واضح مع دخول فصل الشتاء، وسط ترقب من الجميع حول حالة الطقس، والسماع لتحذيرات هيئة الأرصاد الجوية أول بأول.

ونرصد لكم من خلال هذا التقرير آخر ما جاء من قبل هيئة الأرصاد الجوية بشأن حالة الطقس في مصر، ونصائح هامة للمواطنين خلال الساعات المقبلة:

درجة الحرارة تصل لـ 4 و 5 في بعض المناطق.. تحذير من الأرصاد

وحذرت هيئة الأرصاد الجوية، من حالة الطقس خلال الساعات المقبلة، إذ كشفت الهيئة عن وجود انخفاضات في درجات الحرارة، تصل لـ 4 و 5 على بعض المناطق، إذ أنه جاء في تصريحات هيئة الأرصاد الجوية أن الطقس من المتوقع أن يكون بارد ليلا على كافة أنحاء الجمهورية.

كما حذر خبراء الأرصاد الجوية من انخفاض درجات الحرارة خلال ساعات الليل، إذ نشهد طقسا مائلا للبرودة في أوله، وشديد البرودة في الظهير الصحراوي والمناطق المكشوفة ولأول مرة في خريف 2023 تسجل درجات الحرارة في سانت كاترين 4 درجات مئوية ليلا، وتسجل مدينة نخل شمال سيناء 5 درجات مئوية ليلا، فيما تسجل القاهرة 17 مئوية خلال ساعات الليل.

نصائح هامة من الأرصاد للمواطنين

وحرصت هيئة الأرصاد على توجيه نصائح هامة للمواطنين خلال الأيام المقبلة، خاصة في ضوء انخفاض درجات الحرارة خاصة في فترات المساء.

ونوهت هيئة الأرصاد بضرورة بارتداء الملابس الثقيلة خلال الليل وساعات الصباح الأولى، ومن المتوقع أن ستنخفض درجات الحرارة، من المتوقع أن تسجل العظمى على القاهرة اليوم 22 درجة مئوية، والصغرى إلى 15 درجة مئوية، وتبدأ سرعة الرياح في التهدئة اعتبارًا من اليوم.

عودة الأجواء الشتوية من جديد

وكشفت الدكتورة منار غانم عضو المركز الإعلامي لهيئة الأرصاد الجوية، تفاصيل جديدة عن حالة الطقس خلال الساعات المقبلة، موضحة أن المواطنين سيشعرون بأجواء أشبه بالأجواء الشتوية من جديد في الفترة المقبلة.

وأكملت منار غانم عضو المركز الإعلامي لهيئة الأرصاد الجوية، أنه في فترة المساء ستشهد البلاد انخفاضًا في قيم درجات الحرارة ومزيدًا من الإحساس بالبرودة، وخاصة في ساعات الليل المتأخر وفترات الصباح الباكر، كما أن الصغرى ستنخفض إلى 15 درجة مئوية في القاهرة الكبرى.