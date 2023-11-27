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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

أخبار البلد

الحرارة تنخفض لـ15 درجة مئوية.. الأرصاد تصدر تحذيرات من طقس الساعات المقبلة

صدى البلد

كشفت آخر صور للأقمار الصناعية التابعة لهيئة الأرصاد الجوية عن استمرار تكاثر السحب المنخفضة والمتوسطة على مناطق متفرقة من السواحل الشمالية وشمال الوجه البحري، والتي تمتد كذلك إلى مناطق متفرقة من جنوب الوجه البحري، ويصاحبها سقوط أمطار متفاوتة الشدة.

تتأثر البلاد بموجة قوية من الرياح تصل سرعتها إلى مستويات عالية، وقدمت هيئة الأرصاد نصيحة للمواطنين بارتداء الملابس الثقيلة خلال الليل وساعات الصباح الأولى، ومن المتوقع أن ستنخفض درجات الحرارة الصغرى إلى 15 درجة مئوية، وتبدأ سرعة الرياح في التهدئة اعتبارًا من غدٍ الثلاثاء، وفق بيان هيئة الأرصاد.

تفاصيل حالة طقس الثلاثاء

يتوقع خبراء هيئة الأرصاد الجوية أن يسود، غدا الثلاثاء الموافق 28 نوفمبر، طقس لطيف نهارا على القاهرة الكبرى والوجه البحري والسواحل الشمالية وشمال الصعيد معتدل على جنوب سيناء وجنوب الصعيد، بينما يسود طقس بارد ليلا على أغلب الأنحاء.

وعن الظواهر الجوية، توقعت هيئة الأرصاد أن تتكون شبورة مائية صباحا قد تكون كثيفة أحيانا على بعض الطرق الزراعية والسريعة والقريبة من المسطحات المائية المؤدية من وإلى مناطق من القاهرة الكبرى والوجه البحري والسواحل الشمالية ومدن القناة ووسط سيناء وشمال الصعيد، وفرصة أمطار خفيفة على مناطق متفرقة من الصحراء الغربية.

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وبالنسبة لحالة البحر المتوسط، توقعت هيئة الأرصاد أن تكون خفيفة إلى معتدلة وارتفاع الموج من 1.25 متر إلى 1.75 مترا والرياح السطحية شمالية غربية إلى جنوبية غربية . وبالنسبة لحالة البحر الأحمر تكون معتدلة إلى مضطربة وارتفاع الموج من 1.5 متر إلى 2.5 متر والرياح السطحية شمالية غربية.

وفيما يلي بيان هيئة الأرصاد بـ درجات الحرارة المتوقعة غدا الثلاثاء على محافظات ومدن مصر:

العظمى الصغرى
القاهرة 22 15
العاصمة الإدارية 22 14
6 أكتوبر 23 14
بنهــــا 22 16
دمنهور 21 15
وادي النطرون 22 14
كفر الشيخ 21 15
المنصورة 22 15
الزقازيق 23 15
شبين الكوم 22 15
طنطا 22 14
دمياط 21 16
بورسعيد 21 17
الإسماعيلية 23 14
السويس 23 14
العريش 31 13
رفح 20 13
رأس سدر 22 14
نخل 21 8
كاترين 17 7
الطور 23 15
طابا 22 15
شرم الشيخ 25 17
الإسكندرية 22 14
العلمين الجديدة 22 13
مطروح 24 13
السلوم 24 11
سيوة 23 9
رأس غارب 24 16
الغردقة 25 16
سفاجا 25 17
مرسى علم 26 17
شلاتين 28 20
حلايب 26 22
أبو رماد 27 21
رأس حدربة 25 22
الفيوم 22 12
بني سويف 22 12
المنيا 23 11
أسيوط 23 11
سوهاج 25 13
قنا 26 13
الأقصر 26 14
أسوان 27 15
الوادي الجديد 26 11
أبوسمبل 26 15

الأرصاد هيئة الأرصاد تكاثر السحب درجات الحرارة سرعة الرياح

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