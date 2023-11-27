أخبار التوك شو: تحذير عاجل من الأرصاد بخصوص الساعات المقبلة.. والحكومة الإسرائيلية: مستعدون لتمديد الهدنة يوما إضافيا

نشر موقع "صدى البلد"، خلال الساعات الماضية، مجموعة من الأخبار المهمة من البرامج التليفزيونية، حيث تناولت برامج التوك شو العديد من القضايا والموضوعات، كما استضافت عددًا من المسئولين والخبراء والشخصيات العامة، إضافةً إلى مجموعة من المداخلات الهاتفية، وفيما يلي أبرزها:

المتحدث الإقليمي باسم الخارجية الأمريكية يتهرب من أسئلة قصواء الخلالي وينهي المكالمة

شهد برنامج المساء مع قصواء بقناة سى بى سى والذي تقدمة الإعلامية قصواء الخلالي تهرب ورفض المتحدث الإقليمي باسم وزارة الخارجية الأمريكية للإجابة على تساؤلات الخلالى بعد حديثها الخاص بحقوق الشعب الفلسطيني وتأكيدها على أن وصفه لحركة حماس الإرهابية يعبر عن الخارجية الأمريكية وليس عن مصر حيث إنه متحدث عن الخارجية الأمريكية وليس مصر.

تاج الدين: التأمين الصحي الشامل يخدم كل مواطن مصري بمواصفات قياسية عالمية

قال الدكتور محمد عوض تاج الدين مستشار رئيس الجمهورية لشؤون الصحة والوقاية، إنّ الدولة المصرية احتفلت أمس الأحد بإطلاق مشروع التأمين الصحي الشامل الذي أطلقه الرئيس السيسي في محافظة بورسعيد.



تاج الدين: منظومة التأمين الصحي الشامل تسهم في استكشاف الأمراض الوراثية والجينية

قال الدكتور محمد عوض تاج الدين مستشار رئيس الجمهورية لشؤون الصحة والوقاية، إنّ منظومة التأمين الصحي الشامل كان رغبة ملحة مشددًا على أنها مستقبل تقديم الرعاية الصحية.



نيفين عثمان تكشف تفاصيل مبادرة "من طفل لطفل" لدعم أطفال فلسطين.. فيديو

كشفت الدكتورة نيفين عثمان الأمين العام للمجلس القومي للأمومة والطفولة، تفاصيل مبادرة "من طفل لطفل" لتقديم المساعدات إلى قطاع غزة، حيث ستتوجه إلى كل المدارس على مستوى الجمهورية لجمع التبرعات من أجل تجهيز المساعدات الإنسانية.



من يحق له التصويت في الانتخابات الرئاسية؟..عبدالله المغازي يوضح |فيديو

عرضت فضائية "صدى البلد" تقريراً عن " من يحق له التصويت في الأنتخابات الرئاسية؟"



أجواء شتوية.. الأرصاد تحذر من سقوط أمطار اليوم على تلك المحافظات

أكدت الدكتورة منار غانم، عضو المركز الإعلامي بهيئة الأرصاد الجوية، أن اليوم هناك انخفاضات أخرى في قيم درجات الحرارة فى معظم محافظات الجمهورية عن أمس، بمعدل من درجتين إلى ثلاث درجات، مشيرة إلى أننا نتأثر بكتل هوائية شمالية قادمة من على البحر المتوسط.



أمطار ورياح بـ 9 محافظات.. تحذير عاجل من الأرصاد بخصوص الساعات المقبلة

أكدت الدكتورة منار غانم، عضو المركز الإعلامي بالهيئة العامة لـ الأرصاد الجوية، أن البلاد تتأثر برياح قادمة من البحر المتوسط، سينتج عنها الإحساس بانخفاض في درجات الحرارة.



تعرف على درجات الحرارة المتوقعة اليوم الاثنين 27-11-2023 |فيديو

استعرضت الإعلامية داليا أيمن تقريرًا مفصلًا عن أسعار الدولار والعملات العربية والأجنبية مقابل الـ جنيه اليوم الاثنين 27 نوفمبر 2023، خلال تقديمها برنامج "صباح البلد"، عبر فضائية "صدى البلد" والذي يرأس تحريره الكاتب الصحفي “أحمد حمدي”.



عيار 21 مفاجأة.. أسعار الذهب اليوم الاثنين في مصر | شاهد

قدمت الإعلامية داليا أيمن تقريراً عن أسعار الذهب اليوم، الاثنين 27 نوفمبر 2023، خلال برنامج “صباح البلد”، الذي يرأس تحريره الكاتب الصحفي أحمد حمدي، المذاع عبر فضائية “صدى البلد".



الحكومة الإسرائيلية: مستعدون لتمديد الهدنة يوما إضافيا مقابل إطلاق سراح 10 محتجزين

قال متحدث الحكومة الإسرائيلية، خلال كلمته المذاعة عبر فضائية “القاهرة الإخبارية”: “ مستعدون لتمديد الهدنة بغزة يوما إضافيا مقابل إطلاق سراح 10 محتجزين، ونعمل على إطلاق سراح المزيد من المحتجزين بغزة”.

