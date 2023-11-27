تاج الدين: التأمين الصحي الشامل يخدم كل مواطن مصري بمواصفات قياسية عالمية

قال الدكتور محمد عوض تاج الدين مستشار رئيس الجمهورية لشؤون الصحة والوقاية، إنّ الدولة المصرية احتفلت أمس الأحد بإطلاق مشروع التأمين الصحي الشامل الذي أطلقه الرئيس السيسي في محافظة بورسعيد.

وأضاف "تاج الدين"، في مداخلة هاتفية على القناة الأولى، أن هذه المنظومة تشمل كل مواطن في مصر بتقديم خدمات صحية بمواصفات قياسية وعالمية ترضي المنتفع وأسرته ومقدمي الخدمات الطبية، كما أن لهذه المنظومة جزء وقائي.

وتابع مستشار رئيس الجمهورية لشؤون الصحة والوقاية: "أكبر مبادرة صحية أطلقتها الدولة هي 100 مليون صحة، حيث يتم الكشف على المواطن سواء كان مريضا أم لا، ودون شك كان هناك حالات كثيرة مصابة بأمراض دون أن تعي هذا، فهناك أمراض تكون صامتة لفترات طويلة جدا مثل ارتفاع ضغط الدم الشرياني ومرض السكر".

