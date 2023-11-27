الحكومة الإسرائيلية: مستعدون لتمديد الهدنة يوما إضافيا مقابل إطلاق سراح 10 محتجزين

قال متحدث الحكومة الإسرائيلية، خلال كلمته المذاعة عبر فضائية “القاهرة الإخبارية”: “ مستعدون لتمديد الهدنة بغزة يوما إضافيا مقابل إطلاق سراح 10 محتجزين، ونعمل على إطلاق سراح المزيد من المحتجزين بغزة”.

وأضاف متحدث الحكومة الإسرائيلية، أن هناك 184 إسرائيليا لا يزالون محتجزين في غزة، لافتا إلى أن هناك 392 جنديا قتلوا في غزة منذ 7 أكتوبر.

في سياق متصل، دعا الأمين العام لحلف شمال الأطلسي “الناتو” ينس ستولتنبرج، اليوم الاثنين، إلى تمديد الهدنة الإنسانية في قطاع غزة.

وأعرب ستولتنبرج في مؤتمر صحفي اليوم الاثنين، عن ترحيبه بالإفراج عن الرهائن ووصول المساعدات الإنسانية إلى غزة، مطالبًا بتمديد وقف إطلاق النار بالقطاع.

وأوضح أن تمديد وقف إطلاق النار سيساعد الوضع في غزة، مشددًا على أن حلف شمال الأطلسي “الناتو” لم يشارك بشكل مباشر في الصراع، لكن لا يريد أن يتصاعد الصراع.