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إلهام أبو الفتح
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

أخبار العالم

الناتو يدعو إلى تمديد الهدنة الإنسانية في غزة

الأمين العام للناتو
الأمين العام للناتو

دعا الأمين العام لحلف شمال الأطلسي “الناتو” ينس ستولتنبرج، اليوم الاثنين، إلى تمديد الهدنة الإنسانية في قطاع غزة.

وأعرب ستولتنبرج في مؤتمر صحفي اليوم الاثنين، عن ترحيبه بالإفراج عن الرهائن ووصول المساعدات الإنسانية إلى غزة، مطالبًا بتمديد وقف إطلاق النار بالقطاع.

وأوضح أن تمديد وقف إطلاق النار سيساعد الوضع في غزة، مشددًا على أن حلف شمال الأطلسي “الناتو” لم يشارك بشكل مباشر في الصراع، لكن لا يريد أن يتصاعد الصراع.

ودخلت الهدنة بين إسرائيل وحركة حماس ساعاتها الـ 24 الأخيرة اليوم الاثنين، وسط توقعات باستعداد الطرفين لتمديد الهدنة بعد الإفراج عن المزيد من الرهائن في غزة وعدد من الأسرى الفلسطينيين.

وشهدت الهدنة التي بدأت يوم الجمعة إطلاق سراح عشرات الرهائن، مقابل إفراج الاحتلال عن أكثر من 100 أسير فلسطيني.

وذكرت وكالة “فرانس برس” أن الاهتمام تحول الآن إلى ما إذا كان سيتم تمديد الهدنة قبل انتهائها المقرر في وقت مبكر من صباح الثلاثاء.

وقال الرئيس الأمريكي جو بايدن أمس الأحد: “هذا هدفي، وهذا هو هدفنا، أن يستمر هذا التوقف إلى ما بعد الغد حتى نتمكن من الاستمرار في رؤية  المزيد من الرهائن يخرجون فضلًا عن ضخ المزيد من المساعدات الإنسانية إلى المحتاجين في غزة”.

وأضاف أنه يود أن يتوقف القتال مؤقتا "طالما استمر الإفراج عن المحتجزين".

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