نيفين عثمان تكشف تفاصيل مبادرة "من طفل لطفل" لدعم أطفال فلسطين.. فيديو

كشفت الدكتورة نيفين عثمان الأمين العام للمجلس القومي للأمومة والطفولة، تفاصيل مبادرة "من طفل لطفل" لتقديم المساعدات إلى قطاع غزة، حيث ستتوجه إلى كل المدارس على مستوى الجمهورية لجمع التبرعات من أجل تجهيز المساعدات الإنسانية.

وقالت في مداخلة هاتفية على القناة الأولى: "الأطفال المصريون يشعرون ويحسون ويعرفون ما يحدث في المنطقة ويدعمون الأطفال الفلسطينيين الذين يتعرضون لظروف شديدة القسوة تمنعهم من التمتع بطفولتهم وحياتهم".

وذكرت: "الأطفال والبنات في غزة حكوا لنا حجم المأساة التي عاشوها، وكلهم يتمنون العودة إلى بيوتهم، وهذا الفيلم أثّر في الأطفال المصريين الذين يتابعون ما يحدث في فلسطين عبر وسائل التواصل الاجتماعي".

وواصلت: "سندعم أطفال فلسطين معنويا ولوجستيا من خلال المبادرة، فالطفل المصري أصبح واعيا بالأحداث المختلفة، وهناك شريحة كبيرة منهم يعرفون كل شيء عن القضية الفلسطينية عبر ما يحدث في قطاع غزة منذ 50 يوما تقريبا".

