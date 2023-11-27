من يحق له التصويت في الانتخابات الرئاسية؟..عبدالله المغازي يوضح |فيديو

عرضت فضائية "صدى البلد" تقريراً عن " من يحق له التصويت في الأنتخابات الرئاسية؟"

وقال الدكتور عبدالله المغازي معاون رئيس مجلس الوزراء الأسبق، إن قانون مباشرة الحقوق السياسية المواطنين حدد الذين يحق لهم التصويت في الانتخابات، مؤكداً أن كل مواطن بلغ سنة 18 عاماً وكان متمتعاً بحقوقه المدنية و السياسية ومدرجا بقاعدة بيانات الناخبين.



وأضاف عبدالله المغازي خلال لقائه مع برنامج "صباح البلد" المذاع عبر فضائية "صدى البلد"، و الذي يرأس تحريره الكاتب الصحفي أحمد حمدي، أنه يعفى من أداء هذا الواجب ضباط وأفراد القوات المسلحة الرئيسية و الفرعية و الإضافية و ضباط وأفراد هيئة الشرطة طوال مدة خدمتهم بالقوات المسلحة أو الشرطة.



وأشار عبدالله المغازي معاون رئيس مجلس الوزراء الأسبق إلى، أن هناك من يحرم مؤقتاً من مباشرة الحقوق السياسية المحجور عليه ن وذلك خلال مدة الحجر.