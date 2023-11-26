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إلهام أبو الفتح
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

أخبار البلد

خريطة سقوط الأمطار.. الأرصاد تكشف تفاصيل طقس الاثنين

صدى البلد

كشفت آخر صور الأقمار الصناعية التايعة لـ الهيئة العامة لـ الأرصاد الجوية عن تكاثر السحب المنخفضة والمتوسطة الممطرة على مناطق متفرقة من السواحل الشمالية يصاحبها سقوط أمطار متفاوتة الشدة.

ويتوقع خبراء هيئة الأرصاد الجوية أن يسود - غدا الاثنين الموافق 27 نوفمبر- طقس لطيف نهارا على القاهرة الكبرى والوجه البحري والسواحل الشمالية وشمال الصعيد، معتدل على جنوب سيناء وجنوب الصعيد.. بينما يسود طقس بارد ليلا على أغلب الانحاء.

الظواهر الجوية


وعن الظواهر الجوية، قالت هيئة الأرصاد إن الفرصة مهيئة لسقوط أمطار خفيفة إلى متوسطة على مناطق من السواحل الشمالية وشمال الوجه البحري على فترات متقطعة، وتنشط رياح على مناطق من القاهرة الكبرى والوجه البحري والسواحل الشمالية وجنوب سيناء وجنوب البلاد على فترات متقطعة.

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وبالنسبة لحالة البحر المتوسط تكون مضطربة جدا وارتفاع الموج من 3 أمتار إلى 4 أمتار والرياح السطحية شمالية غربية. وبالنسبة لحالة البحر الأحمر تكون مضطربة وارتفاع الموج من 2.5 متر إلى 3 أمتار والرياح السطحية شمالية غربية، وفق بيان هيئة الأرصاد على موقع فيسبوك.

وفيما يلي بيان هيئة الأرصاد بـ درجات الحرارة المتوقعة غدا الاثنين على محافظات ومدن مصر:

العظمى الصغرى
القاهرة 22 15
العاصمة الإدارية 23 14
6 أكتوبر 23 15
بنهــــا 22 15
دمنهور 22 15
وادي النطرون 23 14
كفر الشيخ 21 15
المنصورة 22 15
الزقازيق 23 14
شبين الكوم 22 15
طنطا 22 15
دمياط 21 16 
بورسعيد 21 16
الإسماعيلية 22 14
السويس 22 14
العريش 20 14
رفح 20 13
رأس سدر 22 14
نخل 21 8
كاترين 17 7
الطور 23 15
طابا 21 15
شرم الشيخ 26 18
الإسكندرية 21 14
العلمين الجديدة 20 13
مطروح 19 14
السلوم 19 13
سيوة 20 10
رأس غارب 24 16
الغردقة 25 16
سفاجا 26 17
مرسى علم 26 18
شلاتين 28 22
حلايب 26 22
أبو رماد 27 21 
رأس حدربة 25 23
الفيوم 22 12
بني سويف 22 12
المنيا 22 11
أسيوط 23 11
سوهاج 24 13
قنا 26 14 
الأقصر 26 14
أسوان 27 15
الوادي الجديد 26 11
أبوسمبل 26 15

الأرصاد هيئة الأرصاد امطار رياح درجات الحرارة

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