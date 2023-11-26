أخبار التوك شو| خطورة تفشي "الالتهاب الرئوي الغامض".. وأخر تحركات الذهب.. وتحذير من الأرصاد بشأن الساعات المقبلة

تناولت برامج التوك شو خلال الساعات الماضية العديد من القضايا والموضوعات، مثل أسعار الذهب والأرصاد وغيرها، ونرصد لكم أبرزها التقرير التالي:

يبحث الكثير من المواطنين خلال الفترة الأخيرة عن أسعار الذهب بشكل يومي، بل كل ساعة، وذلك بسبب الانخفاضات الكبيرة التي شهدتها أسعار الذهب في الفترة الأخيرة



سجل سعر الذهب اليوم

سعر جرام الذهب عيار 24 سجل 3194 جنيها للجرام.

وسجل سعر جرام الذهب عيار 21 الأكثر شيوعا 2798 جنيها.

نشرت فضائية صدى البلد بيان بأسعار العملات، اليوم الأحد، ببرنامج صباح البلد، تقديم الإعلامية لميس سلامة، تقريرًا مفصلًا عن سعر الدولار والعملات العربية والأجنبية اليوم الأحد 26 نوفمبر 2023.

أسعار العملات العربية والأجنبية اليوم الأحد

سعر الدولار اليوم

سجّل سعر الدولار الأمريكي اليوم 30.93 جنيه للبيع، و30.84 جنيه للشراء.

كشفت الدكتورة منار غانم، عضو المركز الإعلامي بهيئة الأرصاد الجوية، عن حالة الطقس وأبرز الظواهر الجوية المتوقعة، اليوم الأحد، على القاهرة الكبرى وباقي محافظات الجمهورية.

أكد النائب أشرف الشبراوي أبو العلا، عضو لجنة الإسكان بمجلس النواب، أن قانون التصالح على بعض مخالفات البناء، جاء لـ مجلس النواب في عام 2022، وذلك بدور الانعقاد الثالث، وتم عودته للحكومة مرة ثانية، وبإرادة سياسية عاد بعد ذلك لمجلس النواب في الأسبوع قبل الماضي لمناقشته.

أعلنت وسائل إعلام إسرائيلية، تقديرات بأن عدد المحتجزين لدى الفصائل الفلسطينية لا يزال أكثر من 200، نقلا عن قناة «القاهرة الإخبارية» في نبأ عاجل.

تحدث الدكتور مجدي بدران عضو الجمعية المصرية و الحساسية والمناعة عن "الألتهاب الرئوي الغامض"، قائلاً:" للأسف حدث إهمال في التدابير الوقائية بعد جائحة كورونا في أغلب دول العالم و من ضمنها الصين"

أكد مصدر مصري مسؤول، أنّ التنسيق والجهود المصرية القطرية نجحت في استكمال عملية تبادل المحتجزين واستمرار الهدنة الإنسانية، وفقا لنبأ عاجل أفادت به قناة "القاهرة الإخبارية".

قال الدكتور محمد عوض تاج الدين، مستشار الرئيس للصحة، إن الجيش الأبيض المصري حقق إنجازاً كبيراً من خلال السيطرة على مرض “كورونا”.

منذ انطلاق الهجوم البري الإسرائيلي على قطاع غزة، تركز القتال حول مصير مجمع الشفاء الطبي، الذي يعتبر أكبر مستشفى في القطاع.

أكد عبد الوهاب غنيم، نائب رئيس الإتحاد العربي للإقتصاد الرقمي، أن العالم الآن أصبح يعتمد على الرقمنة والتكنولوجيا الحديثة، مشيرا إلى أن التعاملات الآن أصبحت رقمية سواء في التحويلات المالية، وعمليات البيع والشراء.