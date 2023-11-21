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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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احذروا الحساسية.. تاج الدين: الإصابة بنزلات البرد المرصودة في الوقت الحالي طبيعية

محمد عوض تاج الدين
محمد عوض تاج الدين

قال محمد عوض تاج الدين، مستشار رئيس الجمهورية للشؤون الصحية، إن الربو الشعبي نوع من أنواع الحساسية يؤدي إلى ضيق في الشعب الهوائية، والمريض يشعر بتقلص في الشعب وزيادة في الإفرازات، والشعب الهوائية هي المسؤولة عن إدخال وإخراج الهواء، وبعض الناس لديهم استعداد للحساسية، والبعض الآخر يكون لديهم المرض مزمن، ويتم تشخيص الحالات وتحذير المريض من الأدخنة والأتربة والمبيدات والمعطرات، وقد يكون لديه بعض الأطعمة تؤدي إلى الأزمة مثل الموز، والسمك وغير ذلك من الأطعمة. 

محمد عوض تاج الدين يتحدث عن نزلات البرد 

وأضاف تاج الدين، خلال مداخلة هاتفية مع الإعلامي سيد علي في برنامج "حضرة المواطن" المذاع من خلال قناة "الحدث اليوم"، أن دور البرد المنتشر في الوقت الحالي هي الالتهابات الفيروسية التنفسية، ومنها فيروس كورونا، ومنها فيروس المخلوي، ومنها الإنفلونزا بأنواعها المختلفة، وتكثر نسب الإصابة في الفترة الحالية بسبب تغير الفصول. 

وتابع مستشار رئيس الجمهورية، أن الإصابات المرصودة في الوقت الحالي طبيعية في مثل هذا الوقت من العام، ولا يوجد حالات شديدة، والحالات التي تحتاج دخول المستشفيات بسيطة، والحالات مسيطرة عليها ولا يوجد خوف أو هلع. 

وأكد أن عدم علاج النزلات البردية أو الفيروسية قد يعرض المريض الذي لديه حساسية لأزمة نتيجة للإصابات الفيروسية، وأغلب الحالات يتم السيطرة عليها من خلال العلاج وفي فترة قصيرة.

محمد عوض تاج الدين الحساسية الإفرازات برنامج حضرة المواطن سيد على الالتهابات الفيروسية التنفسية

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