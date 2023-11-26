رئيس الأركان الإسرائيلي: سنعود للحرب بكل قوة عقب انتهاء الهدنة في غزة

قال رئيس أركان جيش الاحتلال الإسرائيلي، هرتسي هاليفي، اليوم الأحد، إن جيش الاحتلال سيعود للحرب على قطاع غزة بكل قوة، في نهاية الهدنة الإنسانية مع حركة حماس، وذلك من أجل إطلاق سراح باقى الأسرى الإسرائيليين وحل الحركة.

جاء ذلك في رسالة إلى جنودة وقادة جيش الاحتلال الإسرائيلي بعد يومين من وقف إطلاق النار في قطاع غزة.

وقالت شبكة بي بي سي البريطانية، إن الهدنة التي تم التوصل إليها للسماح بإطلاق عملية تبادل أسرى بين إسرائيل وحركة المقاومة الفلسطينية حماس، سوف تؤخر الجيش الإسرائيلي لمدة تتراوح بين أربعة إلى تسعة أيام، اعتمادا على عدد الأسرى الذين تقرر حماس إطلاق سراحهم.

ووفقا للشبكة البريطانية يتوقع الخبراء الإسرائيليون أن تستأنف معركة السيطرة على مدينة غزة وتستمر من أسبوع إلى عشرة أيام أخرى.