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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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"الألتهاب الرئوي الغامض" ما هو؟ وما مخاوف تفشيه؟.. مجدي بدران يوضح|فيديو

الألتهاب الرئوي الغامض
الألتهاب الرئوي الغامض

تحدث الدكتور مجدي بدران عضو الجمعية المصرية و الحساسية والمناعة عن "الألتهاب الرئوي الغامض"، قائلاً:" للأسف حدث إهمال في التدابير الوقائية بعد  جائحة كورونا في أغلب دول العالم و من ضمنها الصين"

هناك 240 ألف و 671مواطن أصيبوا بفيروس كورونا في الأسبوع الماضي

 

وأضاف  مجدي بدران خلال مداخلة هاتفية مع برنامج "هذا الصباح" المذاع عبر فضائية "إكسترا نيوز"، أن الجميع أهمل فيروس "كورونا"، رغم إن فيروس "كورونا " مازال متواجد و يصيب المواطنين في جميع أنحاء العالم.


وأشار مجدي بدران عضو الجمعية المصرية و الحساسية والمناعة  إلى، أن هناك 240 ألف و 671مواطن أصيبوا بفيروس كورونا في الأسبوع الماضي، معلقاً:"فيروس كورونا حقيقية ، و يجب منهملهاش"

وأوضح  مجدي بدران، أن المناعة المجتمعية في المجتمعات التي كانت تحت الغلق في جائحة كورونا ، أنخفضت لدرجة كبيرة، وذلك مع الفيروسات "العادية".


ولفت مجدي بدران عضو الجمعية المصرية و الحساسية والمناعة إلى، أن "الألتهاب الرئوي الغامض" يصيب الأطفال فقط في الصين، و ذلك يعني أن الكبار لديهم مناعة من الأنتشار، و ليس هناك وفيات مرتفعة.
 

 

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