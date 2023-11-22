التهاب رئوي غامض يجتاح المدارس في الصين

تزعم تقارير صحفية بأن الالتهاب الرئوي الغامض يمزق المدارس في الصين، حيث تعد المستشفيات في بكين وعلى بعد 500 ميل شمال شرق لياونينغ من بين تلك المستشفيات "المكتظة بالأطفال المرضى"، بينما كانت الفصول المدرسية "على وشك التعليق"، وفقًا لتقارير إخبارية محلية.

وبحسب صحيفة “ديلي ميل”، يعاني الأطفال من أعراض غير عادية تشمل التهاب في الرئتين وارتفاع في درجة الحرارة - ولكن لا يوجد سعال أو أعراض أخرى مرتبطة عادةً بالإنفلونزا والفيروس المخلوي التنفسي وأمراض الجهاز التنفسي الأخرى.

التهاب رئوي غامض يجتاح المدارس بالصين

تم إصدار التنبيه في وقت متأخر من يوم الثلاثاء عبر ProMed - وهو نظام مراقبة عالمي كبير متاح للجمهور يراقب الأمراض المعدية.

وكان مصدر التنبيه تقريرًا صادرًا عن المنفذ التايواني FTV News، والذي أضاف أن "الآباء يتساءلون عما إذا كانت السلطات تتستر على الوباء".