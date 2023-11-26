تاج الدين: الرئيس السيسي دعم المنظومة الصحية بـ100 مليار جنيه خلال جائحة كورونا

قال الدكتور محمد عوض تاج الدين، مستشار الرئيس للصحة، إن الجيش الأبيض المصري حقق إنجازاً كبيراً من خلال السيطرة على مرض “كورونا”.

وأكد تاج الدين أن التجربة المصرية كانت رائدة في السيطرة على فيروس كورونا، وذلك يرجع إلى الدعم المالي للرئيس السيسي للمنظومة الطبية بـ 100 مليار جنيه، وذلك قبل تسجيل أي حالات إصابة بفيروس "كورونا" في مصر.

محمد عوض تاج الدين: أصبح هناك حاجة ملحة وأساسية لتقديم إصلاح صحي شامل

وأضاف محمد عوض تاج الدين، خلال كلمته في فعاليات الملتقى السنوى الرابع للهيئة العامة للرعاية الصحية، أن مصر نجحت في جائحة كورونا في توفير اللقاحات، وتصنيعها.

ولفت إلى أنه مع الزيادة السكانية الكبيرة المتزايدة ومع الوضع الاقتصادي، بجانب التقدم الطبي، استطاعت مصر السيطرة على الأمراض وتقديم التأمين الصحي الشامل.

وأوضح محمد عوض تاج الدين، أنه أصبحت هناك حاجة ملحة وأساسية لتقديم إصلاح صحي شامل يغطي كل فئات المجتمع وكل سكان مصر.







