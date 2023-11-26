برلماني يوضح مراحل تعديل قانون التصالح للمرة الثالثة.. فيديو

أكد النائب أشرف الشبراوي أبو العلا، عضو لجنة الإسكان بمجلس النواب، أن قانون التصالح على بعض مخالفات البناء، جاء لـ مجلس النواب في عام 2022، وذلك بدور الانعقاد الثالث، وتم عودته للحكومة مرة ثانية، وبإرادة سياسية عاد بعد ذلك لمجلس النواب في الأسبوع قبل الماضي لمناقشته.



وأضاف عضو لجنة الإسكان بمجلس النواب، خلال حواره ببرنامج” من أول و جديد” تقديم الإعلامية نيفين منصور، أن القانون خلال الأيام الماضية دخل جلسة عامة بالنواب، وأنه كان من ضمن النواب التي رفضت القانون.



ولفت إلى أنه يرى قانون التصالح "إني بعمل قانون لمن خالف القانون" وأنه ضد أي شخص يخالف القانون، ولذلك عمل قانون التصالح في خلال 5 سنوات فهذا أكبر دليل على أن هناك أمر غير صحيح.



وأشار إلى أن قانون التصالح تم تعديله ثلاث مرات، وأن هذه التعديلات لم تحقق المطلوب منه، ولذلك نقوم بعمل تعديلات عليها.



وأوضح أن قانون التصالح كان في البداية رقم 17 لسنة 2019، وبعد ذلك تم تعديله بقانون 1 لسنة 2020، وتم تعديله للمرة الثالثة الأسبوع الماضي.

