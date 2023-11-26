غنيم: حجم الاقتصاد الرقمي للشركات حول العالم وصل إلى 52 تريليون دولار

أكد عبد الوهاب غنيم، نائب رئيس الإتحاد العربي للإقتصاد الرقمي، أن العالم الآن أصبح يعتمد على الرقمنة والتكنولوجيا الحديثة، مشيرا إلى أن التعاملات الآن أصبحت رقمية سواء في التحويلات المالية، وعمليات البيع والشراء.

وقال عبد الوهاب غنيم، خلال لقاء له لبرنامج "صباحنا مصري"، عبر "الفضائية المصرية"، أن لغة التواصل بين العالم أصبحت أكثر سهولة، مؤكدا أن أكثر من 5 مليار شخص يستخدمون الهواتف المحمولة، ومواقع التواصل الإجتماعي.

حجم التعاملات الضخم

وتابع نائب رئيس الإتحاد العربي للإقتصاد الرقمي، أن حجم الإقتصاد الرقمي للشركات حول العالم وصل إلى 52 تريليون دولار، وهو ما يعكس حجم التعاملات الضخم بشكل إلكتروني .