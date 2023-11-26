أسعار الذهب اليوم الأحد 26 نوفبر 2023.. وهذه قيمة عيار 21

قدمت الإعلامية لميس سلامة، تقرير فيديو عن أسعار الذهب، اليوم الأحد 26 نوفمبر 2023 ، من خلال برنامج “صباح البلد” المذاع على قناة “صدى البلد".

ويبحث الكثير من المواطنين خلال الفترة الأخيرة عن أسعار الذهب بشكل يومي، بل كل ساعة، وذلك بسبب الانخفاضات الكبيرة التي شهدتها أسعار الذهب في الفترة الأخيرة



سجل سعر الذهب اليوم



سعر جرام الذهب عيار 24 سجل 3194 جنيها للجرام.

وسجل سعر جرام الذهب عيار 21 الأكثر شيوعا 2798 جنيها.

ووصل سعر جرام الذهب عيار 18 إلى 2396 جنيها للجرام.

أما سعر الجنيه الذهب فسجل 22360 جنيها.