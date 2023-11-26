نشرت فضائية صدى البلد بيان بأسعار العملات، اليوم الأحد، ببرنامج صباح البلد، تقديم الإعلامية لميس سلامة، تقريرًا مفصلًا عن سعر الدولار والعملات العربية والأجنبية اليوم الأحد 26 نوفمبر 2023.

أسعار العملات العربية والأجنبية اليوم الأحد



سعر الدولار اليوم

سجّل سعر الدولار الأمريكي اليوم 30.93 جنيه للبيع، و30.84 جنيه للشراء.

سعر اليورو

سعر اليورو 33.75 جنيه للبيع، و 33.63 جنيه للشراء.

سعر الجنيه الإسترليني

سعر الجنيه الإسترليني 38.83 جنيه للبيع، و38.69 جنيه للشراء.

سعر الريال السعودي

سعر الريال السعودي 8.24 جنيه للبيع، و8.22 جنيه للشراء.

سعر الدينار الكويتي

سعر الدينار الكويتي100.38 جنيه للبيع، و100.03 جنيه للشراء.