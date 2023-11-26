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رئيس التحرير
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تحذير عاجل من الأرصاد| الأمطار تضرب 7 محافظات اليوم بنسبة 50%.. وظواهر جوية متوقعة

صدى البلد

تعلن الهيئة العامة للأرصاد الجوية توقعاتها لسقوط الأمطار اليوم، وسنسلط الضوء على التفاصيل المحددة لهذه الظاهرة الجوية المرتقبة. 

وسنتناول في هذا التقرير معلومات دقيقه حول أماكن سقوط الأمطار، وتوقيتها، إضافة إلى تحليل حالة الطقس في بعض المناطق.

أماكن سقوط الأمطار غدًا

وتوقعت الأرصاد الجوية سقوط الأمطار في سبع محافظات مختلفة، حيث يُتوقع أن تكون الشدة متفاوتة، وتتراوح بين خفيفة ومتوسطة بنسبة حدوث تصل إلى 50%. 

وتشمل هذه المحافظات "الإسكندرية، ومطروح، ودمياط، وكفر الشيخ، وبورسعيد، والدقهلية، والبحيرة".
 

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