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إلهام أبو الفتح
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

أخبار البلد

رمال مثيرة للأتربة.. بيان مهم من الأرصاد يحذر من طقس الأحد

صدى البلد

حذرت الهيئة العامة لـ الأرصاد الجوية، من عحالة الطقس المتوقعة اليوم الأحد الموافق 26 نوفمبر.

وتوقعت هيئة الأرصاد، في منشور على موقع التواصل الاجتماعي "فيسبوك": "ما زلنا مع نشاط الرياح المثيرة للرمال والأتربة على القاهرة الكبرى والوجه البحري والسواحل الشمالية ومدن القناة وخليج السويس وشمال ووسط سيناء وشمال الصعيد، الذي تنخفض معه مستوى الرؤية الأفقية على فترات متقطعة".

 

كما توقعت هيئة الأرصاد سقوط أمطار خفيفة إلى متوسطة على مناطق من السواحل الشمالية وشمال الوجه البحري على فترات متقطعة، ومن المتوقع وجود اضطراب في حركة الملاحة البحرية على البحر الأبيض المتوسط ليصل ارتفاع الموج من( ٣_ ٥ ) أمتار .

ومن المتوقع أن تنخفض درجات الحرارة مقارنة بأمس السبت، بمعدل من (٢ -٣) درجات على أغلب الأنحاء كما تظل الأجواء باردة ليلا وفي الساعات الأولى من الصباح، وفق بيان هيئة الأرصاد.
كما أنه من المتوقع أن تسجل العظمى في القاهرة 25 درجة مئوية.

 

درجات الحرارة المتوقعة


وفيما يلي بيان هيئة الأرصاد بـ درجات الحرارة المتوقعة اليوم الأحد على محافظات ومدن مصر:

العظمى الصغرى
القاهرة 25 17
العاصمة الادارية 25 17
6 اكتوبر 26 16
بنهــــا 25 17
دمنهور 25 17
وادى النطرون 25 16
كفر الشيخ 24 16
المنصورة 25 17
الزقازيق 25 17
شبين الكوم 25 16
طنطا 24 16
دمياط 25 17
بورسعيد 25 18
الإسماعيلية 26 13
السويس 25 14
العريش 25 13
رفح 25 13
رأس سدر 26 16
نخل 24 05
كاترين 19 04
الطور 26 14
طابا 25 15
شرم الشيخ 32 20
الاسكندرية 24 17
العلمين الجديدة 24 17
مطروح 23 14
السلوم 21 13
سيوة 23 09
رأس غارب 31 18
الغردقة 31 19
سفاجا 31 18
مرسى علم 32 20
شلاتين 31 22
حلايب 30 22
أبو رماد 31 21
رأس حدربة 30 21
الفيوم 24 12
بني سويف 24 11
المنيا 25 12
أسيوط 25 11
سوهاج 26 13
قنا 29 14
الأقصر 30 15
أسوان 32 16
الوادى الجديد 29 10
أبوسمبل 33 16

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