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إلهام أبو الفتح
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

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الأرصاد: كتل هوائية باردة تضرب البلاد.. وانخفاض الحرارة من 2 لـ3 درجات

الأرصاد الجوية
الأرصاد الجوية

قالت منار غانم عضو المركز الإعلامي للهيئة العامة لـ الأرصاد الجوية، إنه من المتوقع أن تتأثر مصر بالكتل الهوائية الشمالية القادمة من البحر المتوسط.

وأشارت عضو المركز الإعلامي للهيئة العامة للأرصاد الجوية، خلال مداخلة هاتفية، على القناة الأولى، إلى وجود انخفاض في درجات الحرارة بمعدل من 2 درجة إلى 3 درجات، مقارنة بما كانت عليه الحالة الجوية أمس الأحد.

وتوقعت، أن تكون درجة الحرارة العظمى على القاهرة الكبرى 22 مئوية، حيث سيشعر المواطنون بأجواء أشبه بالأجواء الشتوية، ولطيفة نهارا في أغلب محافظات شمال البلاد والسواحل الشمالية والوجه البحري والقاهرة الكبرى وشمال الصعيد، كما أن الأجواء معتدلة على المناطق الموجودة في جنوب الصعيد وجنوب سيناء.

وذكرت، أنه في فترة المساء ستشهد البلاد انخفاضًا في قيم درجات الحرارة ومزيدًا من الإحساس بالبرودة، وبخاصة في ساعات الليل المتأخر وفترات الصباح الباكر، كما أن الصغرى ستنخفض إلى 15 درجة مئوية في القاهرة الكبرى. 
 

الأرصاد الجوية الأرصاد درجات الحرارة محافظات جنوب سيناء

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