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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

فن وثقافة

سلمى أبو ضيف بإطلالة تجمع بين الأناقة والجرأة في أسبوع الموضة بباريس

سلمى أبو ضيف
سلمى أبو ضيف
سارة عبد الله

ظهرت الفنانة سلمى أبو ضيف بإطلالة لافتة خلال حضورها إحدى فعاليات أسبوع الموضة في باريس، حيث اختارت بدلة عصرية تجمع بين اللمعان والأناقة، لتقدم ظهورًا جريئًا يتناسب مع أجواء الموضة العالمية.

وارتدت سلمى بليزر لامعًا بدرجات البني والبرونزي، بتصميم أنيق وياقة كلاسيكية، بينما أضفت الخامة اللامعة طابعًا فاخرًا على الإطلالة.

ونسقت سلمى البليزر مع بنطلون أسود لامع بقصة واسعة نسبيًا، ليمنح اللوك لمسة عصرية ويحقق توازنًا مع الجزء العلوي من الإطلالة.

وساهم تنسيق اللونين البرونزي والأسود في إبراز تفاصيل القطعتين، مع الحفاظ على مظهر أنيق ومتناسق.

شعر طويل ومكياج ناعم

واعتمدت سلمى تسريحة شعر طويلة باللون الأسود، تركته منسدلًا بانسيابية على جانبي وجهها وظهرها، ما أضفى لمسة أنثوية ناعمة على إطلالتها.

أما المكياج، فاختارت أسلوبًا هادئًا ركز على إبراز ملامح وجهها، مع تحديد العينين ورموش واضحة، إلى جانب أحمر شفاه بدرجة بنية هادئة تتناسب مع ألوان اللوك.

إكسسوارات بسيطة

واكتفت سلمى بتفاصيل بسيطة من الإكسسوارات، لتظل البدلة وخامتها اللامعة محور الإطلالة، وهو ما منحها مظهرًا متوازنًا دون مبالغة.

إطلالة تجمع بين الأناقة والعصرية

وجمعت إطلالة سلمى أبو ضيف بين الطابع الرسمي للبدلة واللمسة العصرية الجريئة، خاصة مع الخامات اللامعة وقصة البنطلون، بينما أضفى الشعر المنسدل والمكياج الهادئ لمسة أنثوية متناسقة على ظهورها خلال فعاليات أسبوع الموضة في باريس.

سلمى أبو ضيف أجواء الموضة العالمية فعاليات أسبوع الموضة في باريس

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