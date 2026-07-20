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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

حوادث

رد الجنسية المصرية عن 21 شخصا

وزارة الداخلية
وزارة الداخلية
مصطفى الرماح

نشرت الجريدة المصرية، في عددها رقم 156 الصادر اليوم الاثنين 20 يوليو 2026، قرار وزارة الداخلية رقم 1038 لسنة 2026 بشأن رد الجنسية المصرية لـ21 شخصًا، وذلك تنفيذًا لأحكام القانون رقم 26 لسنة 1975 بشأن الجنسية المصرية.

ونصت المادة الأولى من القرار على رد الجنسية المصرية لـ21 شخصًا، أولهم محمد عبد الرحمن محمد، وآخرهم مرام السيد محمود، وفقًا للبيان المرفق بالقرار، وذلك بعد استيفاء الإجراءات القانونية المنصوص عليها في قانون الجنسية.

وجاء القرار بعد الاطلاع على الدستور، والقانون رقم 26 لسنة 1975 بشأن الجنسية المصرية، والقرار الوزاري رقم 1004 لسنة 2018، الذي فوض مساعد وزير الداخلية لقطاع شؤون مكتب الوزير في مباشرة الاختصاصات المقررة لوزير الداخلية بموجب قانون الجنسية المصرية.

ونصت المادة الثانية من القرار على نشره في الوقائع المصرية، على أن يعمل به وفقًا لأحكامه، وقد حمل القرار تاريخ 23 يونيو 2026، ووقعه المفوض بالتوقيع، مساعد وزير الداخلية لقطاع شؤون مكتب الوزير.

الجريدة المصرية رد الجنسية الجنسية المصرية وزارة الداخلية

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