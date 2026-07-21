6 منتخبات تحجز مقاعدها في كأس العالم 2030 قبل انطلاق التصفيات

حسمت ستة منتخبات مشاركتها رسميًا في نهائيات كأس العالم 2030، قبل أربع سنوات من انطلاق البطولة، بفضل ارتباطها بتنظيم النسخة التاريخية التي تتزامن مع مرور 100 عام على إقامة أول مونديال.

وضمنت كل من إسبانيا، والمغرب، والبرتغال التأهل المباشر باعتبارها الدول المستضيفة للبطولة، وفقًا للوائح التي تمنح أصحاب الأرض بطاقة العبور تلقائيًا إلى النهائيات.

تكريم تاريخي لأمريكا الجنوبية

كما ضمنت كل من الأرجنتين، وأوروجواي، وباراجواي المشاركة في كأس العالم 2030، بعدما قرر الاتحاد الدولي لكرة القدم "فيفا" منح كل دولة منها حق استضافة مباراة افتتاحية احتفالية، تخليدًا لمرور قرن على أول نسخة من البطولة، التي أقيمت في أوروجواي عام 1930.

ويأتي القرار في إطار الاحتفاء بتاريخ المونديال وتكريم أمريكا الجنوبية، التي احتضنت النسخة الأولى من البطولة العالمية.

بداية في أمريكا.. والختام في أوروبا وأفريقيا

وبحسب خطة التنظيم، ستقام المباريات الافتتاحية في الأرجنتين وأوروجواي وباراجواي، قبل انتقال البطولة لاستكمال منافساتها في إسبانيا والمغرب والبرتغال، التي تستضيف باقي مباريات المونديال.

جدل حول عدد المنتخبات

وتعد المنتخبات الستة أول المتأهلين رسميًا إلى كأس العالم 2030، في وقت يواصل فيه "فيفا" دراسة الشكل النهائي للبطولة، وسط مقترحات بزيادة عدد المنتخبات المشاركة من 48 إلى 64 منتخبًا، في خطوة قد تجعل النسخة المقبلة الأكبر في تاريخ كأس العالم.