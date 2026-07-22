قناة صدى البلد البلد سبورت صدى البلد جامعات صدى البلد عقارات Sada Elbalad english
عاجل
3 ظواهر جوية.. الأرصاد تعلن تفاصيل حالة الطقس الأسبوع المقبل
شردي: انقسام حاد داخل الكونجرس الأمريكي.. انتقادات لزيادة الإنفاق العسكري.. وتساؤلات حول جدوى ضرب إيران
بـ 5 آلاف جنيه.. طريقة ترخيص سيارة طعام متنقلة
مجلس حكماء المسلمين يُدينُ بشدة تصريحات جماعة الحوثي تجاه السعودية
قاليباف: مضيق هرمز لن يعود إلى ما كان عليه قبل الحرب
بوابة الوظائف الحكومية 2026.. رابط التقديم والاستعلام عن النتائج
مدير مكتب منظمة العمل: وقف الهجرة غير الشرعية ضرورة لحماية الأرواح من مخاطر البحر
واشنطن تشدد الحصار البحري على إيران.. إعادة توجيه 9 سفن وتعطيل أخرى وسط تصاعد الجدل في الكونجرس
عايزه مشاهدات وفلوس.. القبض على صانعة محتوى نشرت فيديوهات خادشة على صفحتها
إيريك أوشلان: مصر أكبر اقتصاد في المنطقة ودورها محوري في نقل الخبرات
زيلينسكي يبحث مع ويتكوف وكوشنر تنشيط المسار الدبلوماسي ويؤكد استعداد أوكرانيا للسلام
الجزائر تواجه موجة حرائق واسعة بسبب الحر الشديد
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

برلمان

أحمد الجهمي: ثورة 23 يوليو ستظل علامة فارقة في تاريخ الوطن

مجلس الشيوخ
مجلس الشيوخ
عبد الرحمن سرحان

أكد الدكتور أحمد الجهمي، عضو مجلس الشيوخ، أن ثورة 23 يوليو المجيدة ستظل محطة وطنية فارقة في تاريخ الدولة المصرية، بعدما أرست مبادئ الاستقلال والكرامة الوطنية، مشددًا على أن هذه الذكرى الخالدة تعكس قوة الدولة المصرية وتلاحم شعبها مع قيادتها السياسية وقواتها المسلحة في مواجهة مختلف التحديات، بما يدعم مسيرة البناء والتنمية ويعزز استقرار الوطن.

وتوجه الجهمي بخالص التهنئة إلى القيادة السياسية، والشعب المصري العظيم، ورجال القوات المسلحة الباسلة، بمناسبة الذكرى الرابعة والسبعين لثورة 23 يوليو، داعيًا الله عز وجل أن يحفظ مصر، ويديم عليها نعمة الأمن والاستقرار والرخاء، وأن يوفق القيادة السياسية لاستكمال مسيرة التنمية وتحقيق المزيد من الإنجازات في مختلف المجالات.

وقال الدكتور أحمد الجهمي إن الاحتفال بذكرى ثورة 23 يوليو يمثل فرصة لتجديد العهد على مواصلة العمل والبناء، واستلهام روح التضحية والإخلاص التي قدمها أبناء الوطن عبر مختلف المراحل، مشيرًا إلى أن الدولة المصرية تواصل اليوم مسيرة التنمية الشاملة في مختلف القطاعات، مستندة إلى رؤية وطنية واضحة وإرادة سياسية قوية تستهدف بناء الجمهورية الجديدة وتحقيق مستقبل أفضل للأجيال القادمة.

الشعب  السند الحقيقي للدولة

وأكد عضو مجلس الشيوخ أن هذه الذكرى تؤكد أن الدولة المصرية تعمل وفق أطر سياسية ووطنية راسخة، مستوحاة من إرادة الشعب المصري الذي أثبت عبر التاريخ أنه السند الحقيقي للدولة، وأنه يقف خلف مؤسساتها الوطنية في مختلف الظروف والتحديات، ويقدم دائمًا نموذجًا فريدًا في التكاتف والاصطفاف الوطني كلما واجهت البلاد أية أزمات أو ظروف استثنائية.

وأضاف الجهمي أن القوات المسلحة المصرية ستظل الدرع الحصين للوطن، بما تقدمه من تضحيات وجهود عظيمة للحفاظ على أمن البلاد واستقرارها وصون مقدراتها، إلى جانب دورها الوطني في حماية الحدود والحفاظ على وحدة وسلامة الأراضي المصرية، مؤكدًا أنها كانت وستبقى رمزًا للفداء والعطاء، وتحظى بثقة وتقدير جميع أبناء الشعب المصري.

وأشار إلى أن ما تحقق من إنجازات تنموية ومشروعات قومية خلال السنوات الماضية يعكس حجم الجهود المبذولة من أجل تعزيز قوة الدولة المصرية ورفع جودة حياة المواطنين، مؤكدًا أن استمرار مسيرة البناء والتنمية يتطلب الحفاظ على وحدة الصف الوطني والتمسك بقيم الانتماء والعمل والإخلاص.

واختتم الدكتور أحمد الجهمي تصريحاته بالدعاء إلى الله عز وجل أن يحفظ مصر وشعبها، وأن يديم عليها نعمة الأمن والاستقرار والرخاء، وأن يوفق القيادة السياسية لما فيه خير الوطن، وأن تبقى مصر قوية وآمنة وقادرة على مواصلة مسيرة التنمية والازدهار، في ظل تلاحم شعبها العظيم ومؤسساتها الوطنية، وفي مقدمتها القوات المسلحة الباسلة التي تواصل أداء رسالتها الوطنية بكل شرف وإخلاص.

أحمد الجهمي مجلس الشيوخ ثورة 23 يوليو 23 يوليو

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

وزير التربية والتعليم

حقيقة ظهور نتيجة الثانوية العامة 2026 الأحد المقبل .. ماذا أعلنت التعليم؟

أوائل الثانوية العامة 2026

أوائل الثانوية العامة 2026 ..تفاصيل عاجلة بشأنهم قبل أيام من إعلان النتيجة

رسائل جروبات الغش

نتيجة الثانوية العامة 2026 ..حقيقة التلاعب في الدرجات بالكنترولات قبل ظهورها رسميا

اجتماع رئيس الوزراء

قرار هام من الحكومة بشأن قانون الإيجار القديم

إيلون ماسك

مليارات تتبخر في ليلة واحدة.. إيلون ماسك يخسر ما يُعادل ثروة 90% من قائمة «بلومبرج للمليارديرات»

حادث مطروح

بعد مصرع وإصابة 21 شخصا..الصور الأولى لحادث تصادم ميكروباص وميني باص عند كوبري فوكة

الزمالك

6 قرارات في الزمالك بشأن بيع وإعارة اللاعبين

طالبات الأزهر

بقرار من المجلس الأعلى.. الأزهر يستعد لتطبيق نظام البكالوريا في المرحلة الثانوية

ترشيحاتنا

هندسة عين شمس

هندسة عين شمس تحصد 5 جوائز دولية بمسابقة «‏Formula Student‏» وتتصدر العالم ‏في الذكاء الاصطناعي ‏

محافظ الشرقية

بتكلفة 30 مليون جنيهاً.. محافظ الشرقية يفتتح وحدة الأشعة المقطعية وقسم الأطفال الداخلي بمستشفى فاقوس

محافظ الشرقية

محافظ الشرقية يتابع سير إجراءات العمل بالمركز التكنولوجي لخدمة المواطنين بفاقوس

بالصور

بـ 5 آلاف جنيه.. طريقة ترخيص سيارة طعام متنقلة

ترخيص سيارة طعام
ترخيص سيارة طعام
ترخيص سيارة طعام

طريقة التحضير لعمل بيتزا البصل

طريقة التحضير لعمل بيتزا البصل..
طريقة التحضير لعمل بيتزا البصل..
طريقة التحضير لعمل بيتزا البصل..

زوجة إمام عاشور رفقة حماتها و أولادها

بالمايوه..زوجة إمام عاشور رفقة حماتها و أولادها
بالمايوه..زوجة إمام عاشور رفقة حماتها و أولادها
بالمايوه..زوجة إمام عاشور رفقة حماتها و أولادها

هندسة عين شمس تحصد 5 جوائز دولية بمسابقة «‏Formula Student‏» وتتصدر العالم ‏في الذكاء الاصطناعي ‏

هندسة عين شمس
هندسة عين شمس
هندسة عين شمس

فيديو

أغنية أنا الصياد

أنا الصياد .. أغنية جديدة لمصطفى كامل من كلماته وألحانه

باسكال مشعلاني

باسكال مشعلاني تطرح «كيفك اليوم» عبر يوتيوب والمنصات الرقمية

المزيد

ﻣﻘﺎﻻﺕ

زينب الزغبي

زينب الزغبي تكتب: هذا ما كتمناه عن عامل الخردة.. وفضحته أسرته

الكاتبة الصحفية/ هند عصام

هند عصام تكتب: الملكة ورت إمات إس

أحمد عاطف آدم

أحمد عاطف آدم يكتب: وهمُ القوة في زجاجة

أحمد سالم - مدير تحرير موقع صدى البلد

أحمد سالم يكتب: من مستشفى قنا في الصعيد .. إلى الرحمانية في البحيرة .. السر في المنظومة

د. ماريان جرجس

د.ماريان جرجس تكتب: القاهرة – دودوما

المزيد