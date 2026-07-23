المنيا.. إغلاق مخبز مخالف وضبط لحوم غير صالحة للاستهلاك قبل طرحها بالأسواق

وجّه اللواء عماد كدواني، محافظ المنيا، باستمرار تكثيف الحملات التموينية ومراقبة المخابز البلدية والأسواق والمحال التجارية، ورصد المخالفات، والتأكد من جودة السلع المتداولة، مع اتخاذ الإجراءات القانونية حيال أي تجاوزات أو محاولات للتلاعب بالسلع المدعمة والاستراتيجية، وذلك في إطار جهود الدولة لإحكام الرقابة على الأسواق وحماية حقوق المواطنين.

من جانبه، أوضح المهندس حلمي الزهري، وكيل وزارة التموين بالمنيا، أن المديرية نفذت حملات رقابية مكثفة بمراكز المنيا بالتعاون مع جميع الجهات المعنية، أسفرت عن تحرير 205 مخالفات تموينية متنوعة شملت المخابز البلدية والأسواق ومحطات الوقود والأنشطة التجارية المختلفة.

وقال إن الحملات في قطاع المخابز البلدية أسفرت عن تحرير 182 مخالفة، كما تم ضبط مخبز صادر بحقه قرار غلق إداري يزاول نشاطه بالمخالفة للقرار، وتم اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة حياله.

وتنوعت المخالفات بين إنتاج خبز ناقص الوزن وغير مطابق للمواصفات، والتصرف في كميات من الدقيق البلدي المدعم، والغلق دون عذر مسبق، وعدم وجود ميزان، وعدم الإعلان عن لوحة التعليمات، وعدم نظافة أدوات العجين، وعدم إعطاء بون صرف، وعدم الاحتفاظ بسجل التفتيش.

وفي مجال الرقابة على الأسواق، تم تحرير 23 محضرًا، حيث تمكنت الحملات من ضبط ومصادرة 200 كيلوجرام من اللحوم غير الصالحة للاستهلاك الآدمي، إلى جانب كمية من الأحشاء، قبل طرحها بالأسواق، وتم اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة حيال الواقعة.

كما أسفرت الحملات عن ضبط ومصادرة سلع مجهولة المصدر، وأخرى منتهية الصلاحية وغير صالحة للاستهلاك الآدمي، قبل تداولها بالأسواق، فيما شملت المخالفات أيضًا عدم حمل شهادات صحية، وعدم الإعلان عن الأسعار.

وفي قطاع المواد البترولية، تم المرور على محطات الوقود ومستودعات البوتاجاز للتأكد من توافر الأرصدة الكافية، والالتزام بالقوانين واللوائح المنظمة، مع التشديد على استمرار تقديم الخدمات التموينية للمواطنين بكفاءة، وضمان توافر السلع والمواد البترولية دون معوقات.