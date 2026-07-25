قناة صدى البلد البلد سبورت صدى البلد جامعات صدى البلد عقارات Sada Elbalad english
عاجل
وزير الخارجية: تعزيز التعاون مع الآسيان أولوية.. والحلول السياسية السبيل لإنهاء الأزمات
وزير الخارجية يوقع اتفاقا يسمح بنفاذ فوري لـ5 سلع مصرية إلى سوق الفلبين
من جوة المطبخ.. إيهاب الكومي يعلن حصول الزمالك على الرخصة الإفريقية
مطار الغردقة يستقبل 137 رحلة دولية اليوم في ذروة الحركة السياحية
وزير الخارجية : تعزيز الشراكة مع دول جنوب شرق آسيا وتطوير العلاقة مع رابطة الآسيان
صلاح يشعل الميركاتو.. 4 نجوم عرب ينتظرون الحسم في صيف الانتقالات الساخن
موعد صرف معاشات أغسطس 2026 بالزيادة الجديدة 15%
ليفاندوفسكي مهنئا زملاءه في برشلونة بالتتويج بكأس العالم: سعيد جدًا من أجلهم
بقيادة عموتة.. موعد ودية الأهلي أمام برشلونة على ملعب "كامب نو"
استقرار أسعار الذهب في مصر اليوم السبت.. وعيار 21 يسجل 5990 جنيهًا
رئيس مجلس القيادة اليمني: ميليشيا الحوثي تصر على المقامرة بمصالح الشعب
لماذا سمي شهر صفر الخير؟.. 10 أسباب ينبغي أن يعرفها كثيرون
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

أخبار العالم

النيران تصل للفضاء.. حرائق إسبانيا تجبر ناسا على إخلاء مركز اتصالات استراتيجي

ناسا
ناسا
القسم الخارجي

أجبرت حرائق الغابات الهائلة التي اندلعت في أوروبا في 24 يوليو وكالة ناسا على إخلاء أحد مرافقها الثلاثة للاتصالات الفضائية العالمية في إسبانيا، مما أثر على قدرة الوكالة على التواصل مع المركبات الفضائية.

وقال متحدث باسم ناسا لوكالة فرانس برس في بيان: “يقع مجمع مدريد للاتصالات الفضائية (MDSCC) في روبيلدو، على بُعد حوالي 65 كيلومترًا غرب وسط مدريد”.

وأضافت وكالة الفضاء الأمريكية: "لقد اجتاحت النيران مجمع مدريد للاتصالات الفضائية. وسيتم تقييم أي أضرار محتملة حالما يسمح الوضع بذلك"، مؤكدةً أنه تم إجلاء جميع العاملين "بسلام".

ويُعدّ مجمع مدريد للاتصالات الفضائية جزءًا من شبكة الفضاء العميق، وهي أحد المواقع الثلاثة التي تُمكّن ناسا من التواصل مع مركباتها الفضائية التي تستكشف أجزاءً بعيدة من المجرة.

ويقع الموقعان الآخران في كانبرا، أستراليا، وجولدستون، كاليفورنيا، حيث "نقلت الوكالة الدعم بسلاسة لعمليات المهمة".

وجاء في البيان: "إن سلامة موظفينا ورفاهيتهم هي أولويتنا القصوى، ونحن نتضامن مع العائلات والجيران الذين يعانون أيضاً من آثار حرائق الغابات في المجتمعات المحيطة".

النيران تصل إلى الفضاء حرائق إسبانيا ناسا مركز اتصالات استراتيجي حرائق الغابات وكالة الفضاء الأمريكية

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

منحة العمالة غير المنتظمة

3000 جنيه الآن لكل مواطن بالبطاقة.. طريقة التسجيل في منحة العمالة غير المنتظمة 2026

العدادات الكودية

تحويل العدادات الكودية دون تصالح لهذه الفئات.. هل أنت منهم؟

وزير التربية والتعليم

اعتماد نتيجة الثانوية العامة 2026 الأسبوع الجاري .. ودرجاتك على صدى البلد

احمد جلال

بكلمات مؤثرة.. محمد جلال عبد القوي يكتب لأول مرة بعد وفاة نجله

الزمالك

صدمة جديدة في الزمالك وإيقاف قيد جديد لمدة 3 فترات

حالة الطقس

تحذير من حالة الطقس .. اليوم ذروة الموجة شديدة الحرارة

أحمد سارى

الاتحاد السكندري يوقف أحمد ساري 6 أشهر بعد أزمة مكاري يونان

الأهلي

أمير هشام: الأهلي يرغب في ضم المزيد من الصفقات.. وهؤلاء أبرز المرشحين

ترشيحاتنا

رئيس هيئة تنشيط السياحة

رئيس هيئة التنشيط يبحث مع الغرف السياحية خطة المشاركة بالمعارض الدولية

جامعة القاهرة

اعتبارًا من 30 أغسطس.. جامعة القاهرة تفتح باب التحويلات للعام الجامعي 2026 /2027

أسعار المانجو

قبل ما تشتري.. تعرف على أسعار جميع أصناف المانجو اليوم السبت

بالصور

لوك جريء .. روبي تخطف الأنظار بظهورها

روبي
روبي
روبي

حموضة وتهيج واضطرابات.. 10 أطعمة لا تأكلها على معدة فارغة

احذر.. 10 أطعمة لا تأكلها على معدة فارغة
احذر.. 10 أطعمة لا تأكلها على معدة فارغة
احذر.. 10 أطعمة لا تأكلها على معدة فارغة

تخلص من النمل نهائيًا.. طرق فعالة تمنع عودته إلى المنزل .. متى تحتاج إلى شركة مكافحة حشرات؟

تخلص من النمل نهائيًا
تخلص من النمل نهائيًا
تخلص من النمل نهائيًا

بيطري المنيا: ضبط 324 كيلو جرامًا لحوم وأسماك غير صالحة للاستهلاك

حملات بيطرية مكثفة
حملات بيطرية مكثفة
حملات بيطرية مكثفة

ﻣﻘﺎﻻﺕ

زينب الزغبي

زينب الزغبي تكتب: هذا ما كتمناه عن عامل الخردة.. وفضحته أسرته

الكاتبة الصحفية/ هند عصام

هند عصام تكتب: الملكة ورت إمات إس

أحمد عاطف آدم

أحمد عاطف آدم يكتب: وهمُ القوة في زجاجة

أحمد سالم - مدير تحرير موقع صدى البلد

أحمد سالم يكتب: من مستشفى قنا في الصعيد .. إلى الرحمانية في البحيرة .. السر في المنظومة

د. ماريان جرجس

د.ماريان جرجس تكتب: القاهرة – دودوما

المزيد