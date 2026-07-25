النيران تصل للفضاء.. حرائق إسبانيا تجبر ناسا على إخلاء مركز اتصالات استراتيجي

أجبرت حرائق الغابات الهائلة التي اندلعت في أوروبا في 24 يوليو وكالة ناسا على إخلاء أحد مرافقها الثلاثة للاتصالات الفضائية العالمية في إسبانيا، مما أثر على قدرة الوكالة على التواصل مع المركبات الفضائية.

وقال متحدث باسم ناسا لوكالة فرانس برس في بيان: “يقع مجمع مدريد للاتصالات الفضائية (MDSCC) في روبيلدو، على بُعد حوالي 65 كيلومترًا غرب وسط مدريد”.

وأضافت وكالة الفضاء الأمريكية: "لقد اجتاحت النيران مجمع مدريد للاتصالات الفضائية. وسيتم تقييم أي أضرار محتملة حالما يسمح الوضع بذلك"، مؤكدةً أنه تم إجلاء جميع العاملين "بسلام".

ويُعدّ مجمع مدريد للاتصالات الفضائية جزءًا من شبكة الفضاء العميق، وهي أحد المواقع الثلاثة التي تُمكّن ناسا من التواصل مع مركباتها الفضائية التي تستكشف أجزاءً بعيدة من المجرة.

ويقع الموقعان الآخران في كانبرا، أستراليا، وجولدستون، كاليفورنيا، حيث "نقلت الوكالة الدعم بسلاسة لعمليات المهمة".

وجاء في البيان: "إن سلامة موظفينا ورفاهيتهم هي أولويتنا القصوى، ونحن نتضامن مع العائلات والجيران الذين يعانون أيضاً من آثار حرائق الغابات في المجتمعات المحيطة".