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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

أخبار العالم

أوامر إخلاء واسعة.. الرياح العاتية تزيد حدة كارثة حرائق غابات فرنسا وإسبانيا

حرائق الغابات في فرنسا
حرائق الغابات في فرنسا
محمد على

أمرت السلطات الفرنسية بإخلاء البلدات القريبة من مدينة بوردو جنوب غرب البلاد اليوم السبت "كإجراء احترازي"، مع اقتراب حرائق الغابات من المنطقة.

وقد أجبرت حرائق الغابات الشديدة أكثر من 200 ألف شخص على الفرار من منازلهم في جنوب غرب فرنسا ووسط إسبانيا.

ووفق ما ذكرت وسائل إعلام فرنسية، تكمن المشكلة في الرياح العاتية التي تعمل على زيادة حرائق الغابات التي تجتاح جنوب غرب فرنسا.

وقالت صوفي بروكاس، التي ترأس الإدارة المحلية لمنطقة لا نوفيل أكيتين إيه دو لا جيروند التي تغطي منطقة بوردو،  إن مناطق لو هيلان وإيزين وميرينياك يجري إخلاؤها.

إجلاء أكثر من 141 ألف شخص حتى الآن

وقال رئيس الوزراء الفرنسي سيباستيان ليكورنو إنه تم إجلاء أكثر من 141 ألف شخص حتى الآن من منطقتي جيروند ولاند الواقعتين بالقرب من بوردو، حيث اندلعت حرائق الغابات قبل أيام.

وكتب ليكورنو على موقع  إكس اليوم السبت: "لقد وصلت الحرائق التي تضرب بلادنا إلى مستوى لم نشهده من قبل".

كما جرى إخلاء الآلاف مع اشتعال حرائق الغابات حول مدريد.
وحذر مسؤول إسباني من أن الرياح المتقلبة العاتية تهدد بتأجيج وزيادة شدة حرائق الغابات المستعرة حول العاصمة مدريد بشكل أكبر، بينما يعمل رجال الإطفاء على السيطرة على الحرائق.

وقال مندوب الحكومة المركزية في مدريد، فرانسيسكو مارتن، للصحفيين : "مع انخفاض درجات الحرارة، هناك فرصة حقيقية الآن لاخماد الحرائق مع ضمان النجاح إلى حد ما".

وقال : "انخفضت درجة الحرارة، وهدأت الرياح، وارتفعت نسبة الرطوبة النسبية".

اشتداد الرياح 

لكنه حذر من أن اليوم السبت سيكون "صعباً" حيث "من المتوقع أن تشتد الرياح في الصباح، مع هبات متقلبة إلى حد ما".

أوامر إخلاء واسعة الرياح العاتية كارثة حرائق غابات فرنسا وإسبانيا

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