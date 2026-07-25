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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

أخبار العالم

سماع دوي انفجار ضخم في منطقة مشاع المنصوري بلبنان

انفجار في لبنان
انفجار في لبنان
محمد على

أفادت وكالة الأنباء اللبنانية الرسمية بأن القوات الإسرائيلية نفّذت تفجيرا كبيرا في منطقة مشاع المنصوري في قضاء صور بالجنوب.

ووفق شهود عيان ، فقد هز انفجار ضخم منطقة مشاعل المنصوري في قضاء صور جنوب لبنان، وسُمع دوي الانفجار في مدينة صور والقرى المحيطة بها.

وذكرت الوكالة اللبنانية أن جيش الاحتلال الإسرائيلي هو من نفذ الانفجار، إلى جانب إجراء عملية تمشيط بالأسلحة الرشاشة بالقرب من نقطة للجيش اللبناني في بلدة مجدل زون.

وأعلن مركز عمليات طوارئ الصحة التابع لوزارة الصحة العامة اللبنانية، أن الحصيلة التراكمية الإجمالية للعدوان الإسرائيلى حتى 24 يوليو الجارى ارتفعت إلى 4330 شهيدًا و12236 جريحًا.

وأوضح المركز، في بيان، أن هذه الأرقام تعكس آخر تحديث للإحصاءات الرسمية المتعلقة بالخسائر البشرية الناجمة عن الاعتداءات، وذلك استنادًا إلى البيانات التي يتم جمعها وتدقيقها بشكل متواصل.

ويواصل مركز عمليات طوارئ الصحة متابعة التطورات الميدانية وتحديث الحصيلة تبعًا للمعطيات الواردة من المستشفيات والجهات الصحية المختصة


 

لبنان الاحتلال انفجار تفجيرا القوات الإسرائيلية مشاع المنصوري قضاء صور

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