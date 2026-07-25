استنفار على حدود الناتو.. مقاتلة رومانية تُسقط مسيّرة اخترقت المجال الجوي

أفادت وزارة الدفاع الرومانية بأن طياراً يقود طائرة مقاتلة من طراز إف-16 أسقط طائرة مسيّرة ثانية اخترقت المجال الجوي الوطني خلال يومين، وذلك في منطقة غير مأهولة قرب الحدود مع أوكرانيا.

كانت رومانيا قد أسقطت الطائرة المسيّرة الأولى، التي قال المدّعون العامّون الرومانيّون الذين يحققون في شظاياها إنها روسية، أمس، في أول عملية إسقاط من نوعها بعد عشرات الاختراقات الجوية.

وأمس الجمعة، قالت السلطات إن طائرة مقاتلة رومانية من طراز إف-16 أسقطت طائرة مسيرة دخلت مجالها الجوي، وهي المرة الأولى التي تقوم فيها الدولة العضو في حلف شمال الأطلسي بذلك بعد عشرات من هذه التوغلات.

وقد أدت الاختراقات الجوية على الجناح الشرقي لحلف الناتو إلى تأجيج المخاوف من أن حدود الحلف معرضة للخطر مع استمرار الحرب بين روسيا وأوكرانيا.

وقال رئيس أركان الجيش الروماني في مؤتمر صحفي إن بوخارست لم تحدد بعد مصدر أو غرض الطائرة المسيرة، وقال إن تحقيقاً جارٍ.

ومع ذلك، قال رئيس الأركان الجنرال جورجيتا فلاد إنه يبدو أنه طائرة شاهد - وهي طائرات هجومية بدون طيار صممتها إيران واستخدمتها روسيا ضد أوكرانيا.

وقال: "من الناحية البصرية، أفاد الطيارون أن الطائرة بدون طيار بدت من نوع شاهد"، مضيفًا أنه من السابق لأوانه استخلاص النتائج.

وفي وقت سابق، صرح مصدر عسكري لوكالة رويترز: "هناك تحقيق جارٍ لتحديد مصدر الطائرة المسيرة.. ولكن في هذا الجزء من العالم، فإن روسيا هي المهاجمة".