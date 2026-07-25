قناة صدى البلد البلد سبورت صدى البلد جامعات صدى البلد عقارات Sada Elbalad english
عاجل
حرق وهدم وسرقة وغلق طرق .. شاهد جرائم وإرهاب المستوطنين خلال 24 ساعة في الضفة
تحرك برلماني لضبط رسوم المدارس الدولية وحماية المصريين من الاستغلال
منذ بدء الحرب.. ارتفاع ضحايا عدوان الاحتلال على غزة إلى 73,317 شهيدا
الأعلى للإعلام: استدعاء مسئول حسابات على مواقع التواصل بسبب الإساءة لنادي الزمالك
فتح باب التقديم لمدارس التمريض بالبحر الأحمر..تعرف على الشروط والأوراق المطلوبة
الأرصاد: ارتفاع الحرارة اليوم مؤقت.. والرطوبة تصل لـ95% على السواحل
تطورات الرخصة الأفريقية للزمالك.. هل يشارك الأهلي في دوري أبطال أفريقيا؟
نيويورك تايمز تكشف سر تغيير ترامب لطائرته الرئاسية خلال قمة الناتو
بعد تسمم صغارها.. طبيبة تروي ساعات الرعب والمعاناة بسبب المكرونة سريعة التحضير
رئيس بشكتاش يكشف موقف مفاوضات صلاح: قدمنا عرضنا الأخير وننتظر الرد
إعصار نول يضرب الصين.. رياح عاتية وأمطار غزيرة تهدد بشلل حركة النقل
بدأ العد التنازلي.. متى تفتح حديقة الحيوان بالجيزة أبوابها للجمهور؟
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

أخبار العالم

الاحتلال الاسرائيلى يواصل استهداف منازل في بنت جبيل

الاحتلال الاسرائيلى
الاحتلال الاسرائيلى
أ ش أ

واصلت القوات الإسرائيلية، اليوم السبت ، عملياتها العسكرية في جنوب لبنان ، حيث دوى انفجار قوي سُمع صداه في مدينة صور والقرى المجاورة، ليتبين لاحقًا أنه ناجم عن تفجير كبير نفذه الجيش الإسرائيلي في منطقة مشاع المنصوري بقضاء صور.

كما نفذت القوات الإسرائيلية عملية تمشيط بالأسلحة الرشاشة بالقرب من نقطة تابعة للجيش اللبناني في بلدة مجدل زون.

وفي قضاء بنت جبيل، أقدمت القوات الإسرائيلية صباحًا على حرق ونسف العديد من المنازل في منطقة صف الهوا وعلى الطريق المؤدية إلى بلدة عيناثا، في إطار عمليات التدمير التي تطاول بلدات الحافة الأمامية والمنطقة الحدودية.

وفي سياق متصل، سُجل أيضًا تفجير جديد نفذه الجيش الإسرائيلي في المنطقة الواقعة بين بلدتي ميس الجبل وحولا، وسط استمرار التصعيد الميداني في القطاع الشرقي من جنوب لبنان.

القوات الإسرائيلية جنوب لبنان انفجار

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

منحة العمالة غير المنتظمة

3000 جنيه الآن لكل مواطن بالبطاقة.. طريقة التسجيل في منحة العمالة غير المنتظمة 2026

العدادات الكودية

تحويل العدادات الكودية دون تصالح لهذه الفئات.. هل أنت منهم؟

وزير التربية والتعليم

اعتماد نتيجة الثانوية العامة 2026 الأسبوع الجاري .. ودرجاتك على صدى البلد

احمد جلال

بكلمات مؤثرة.. محمد جلال عبد القوي يكتب لأول مرة بعد وفاة نجله

الزمالك

صدمة جديدة في الزمالك وإيقاف قيد جديد لمدة 3 فترات

حالة الطقس

تحذير من حالة الطقس .. اليوم ذروة الموجة شديدة الحرارة

أحمد سارى

الاتحاد السكندري يوقف أحمد ساري 6 أشهر بعد أزمة مكاري يونان

الاهلي

المصري يقترب من ضم ظهير الأهلي.. والاتفاق النهائي ينتظر حسم التفاصيل

ترشيحاتنا

صورة تعبيرية

الإسكان تعلن نتائج قرعة أراضي الشراكة مع القطاع الخاص ضمن سكن لكل المصريين

شحنات الغاز الطبيعي المسال

ارتفاع أسعار الغاز الطبيعي المسال في آسيا لأعلى مستوى في أربعة أشهر

أسعار الوقود

تقلبات أسعار الوقود تربك توقعات أرباح شركات الطيران الأمريكية رغم قوة الطلب على السفر

بالصور

فستان ناعم .. رانيا منصور تستعرض جمالها

رانيا منصور
رانيا منصور
رانيا منصور

لوك جريء .. روبي تخطف الأنظار بظهورها

روبي
روبي
روبي

حموضة وتهيج واضطرابات.. 10 أطعمة لا تأكلها على معدة فارغة

احذر.. 10 أطعمة لا تأكلها على معدة فارغة
احذر.. 10 أطعمة لا تأكلها على معدة فارغة
احذر.. 10 أطعمة لا تأكلها على معدة فارغة

تخلص من النمل نهائيًا.. طرق فعالة تمنع عودته إلى المنزل .. متى تحتاج إلى شركة مكافحة حشرات؟

تخلص من النمل نهائيًا
تخلص من النمل نهائيًا
تخلص من النمل نهائيًا

ﻣﻘﺎﻻﺕ

زينب الزغبي

زينب الزغبي تكتب: هذا ما كتمناه عن عامل الخردة.. وفضحته أسرته

الكاتبة الصحفية/ هند عصام

هند عصام تكتب: الملكة ورت إمات إس

أحمد عاطف آدم

أحمد عاطف آدم يكتب: وهمُ القوة في زجاجة

أحمد سالم - مدير تحرير موقع صدى البلد

أحمد سالم يكتب: من مستشفى قنا في الصعيد .. إلى الرحمانية في البحيرة .. السر في المنظومة

د. ماريان جرجس

د.ماريان جرجس تكتب: القاهرة – دودوما

المزيد