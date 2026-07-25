الاحتلال الاسرائيلى يواصل استهداف منازل في بنت جبيل

واصلت القوات الإسرائيلية، اليوم السبت ، عملياتها العسكرية في جنوب لبنان ، حيث دوى انفجار قوي سُمع صداه في مدينة صور والقرى المجاورة، ليتبين لاحقًا أنه ناجم عن تفجير كبير نفذه الجيش الإسرائيلي في منطقة مشاع المنصوري بقضاء صور.

كما نفذت القوات الإسرائيلية عملية تمشيط بالأسلحة الرشاشة بالقرب من نقطة تابعة للجيش اللبناني في بلدة مجدل زون.

وفي قضاء بنت جبيل، أقدمت القوات الإسرائيلية صباحًا على حرق ونسف العديد من المنازل في منطقة صف الهوا وعلى الطريق المؤدية إلى بلدة عيناثا، في إطار عمليات التدمير التي تطاول بلدات الحافة الأمامية والمنطقة الحدودية.

وفي سياق متصل، سُجل أيضًا تفجير جديد نفذه الجيش الإسرائيلي في المنطقة الواقعة بين بلدتي ميس الجبل وحولا، وسط استمرار التصعيد الميداني في القطاع الشرقي من جنوب لبنان.