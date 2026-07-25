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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

مرأة ومنوعات

. رنا رئيس تستعرض أناقتها بإطلالة على الموضة.. شاهد

رنا رئيس
رنا رئيس
هاجر هانئ

شاركت الفنانة الشابة رنا رئيس متابعيها عبر حسابها الرسمي على موقع تبادل الصور و الفيديوهات الإنستجرام، بصور جديدة من أحدث ظهور لها.

إطلالة رنا رئيس 

تألقت رنا رئيس في الصور بإطلالة على الموضة، حيث ظهرت مرتدية توب باللون البني اتسم بصيحة الكتف الواحد و نسقت معه جيبة طويلة مصنوعة من القماش الشفاف و المطرز بالكامل.

تعتبر إطلالة رنا رئيس من الصيحات المواكبة لأحدث صيحات صيف 2026، ونسقت معها بعض الإكسسوارات البسيطة و الغير مبالغ فيها.

ومن الناحية الجمالية، بدت رنا رئيس بتسريحة شعر الذيل حصان، ووضعت مكياجا جذابا مرتكزا على الألوان الهادئة التي كشفت عن جمال ملامحها.

رنا رئيس إطلالة رنا رئيس صور رنا رئيس

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