. رنا رئيس تستعرض أناقتها بإطلالة على الموضة.. شاهد

شاركت الفنانة الشابة رنا رئيس متابعيها عبر حسابها الرسمي على موقع تبادل الصور و الفيديوهات الإنستجرام، بصور جديدة من أحدث ظهور لها.

إطلالة رنا رئيس

تألقت رنا رئيس في الصور بإطلالة على الموضة، حيث ظهرت مرتدية توب باللون البني اتسم بصيحة الكتف الواحد و نسقت معه جيبة طويلة مصنوعة من القماش الشفاف و المطرز بالكامل.

تعتبر إطلالة رنا رئيس من الصيحات المواكبة لأحدث صيحات صيف 2026، ونسقت معها بعض الإكسسوارات البسيطة و الغير مبالغ فيها.

ومن الناحية الجمالية، بدت رنا رئيس بتسريحة شعر الذيل حصان، ووضعت مكياجا جذابا مرتكزا على الألوان الهادئة التي كشفت عن جمال ملامحها.