ميسي يغيب مجددا.. إعفاء رسمي بعد مونديال مرهق| ماذا حدث؟

قبل أقل من أسبوع على واحدة من أبرز المناسبات الكروية في الولايات المتحدة، جاء القرار الذي أثار اهتمام الجماهير مجددا، إذ تقرر إعفاء الأسطورة الأرجنتينية ليونيل ميسي من المشاركة في مباراة كل نجوم الدوري الأمريكي 2026، ليغيب عن الحدث للموسم الثالث على التوالي، لكن هذه المرة دون أي عقوبات، بعد موسم استثنائي استنزف قواه مع منتخب بلاده في كأس العالم.

لم يكن غياب ليونيل ميسي عن مباراة كل نجوم الدوري الأمريكي لكرة القدم (MLS All-Star) مفاجئا، لكنه حمل هذه المرة طابعا مختلفا فبعد رحلة طويلة مع منتخب الأرجنتين في كأس العالم 2026، قررت رابطة الدوري الأمريكي إعفاء قائد إنتر ميامي رسميًا من المشاركة في الحدث الاستعراضي، مراعاة لحالته البدنية وجدول راحته عقب البطولة العالمية.

ويغيب النجم الأرجنتيني، البالغ من العمر 39 عامًا، عن مباراة كل النجوم للموسم الثالث تواليا، بعدما غاب عن نسخة 2024 بسبب الإصابة، ونسخة 2025 نتيجة خلاف إداري انتهى بعقوبة الإيقاف، قبل أن يحصل هذا العام على إعفاء رسمي دون أي عقوبات.

موسم شاق ينتهي بقرار استثنائي

جاء قرار الإعفاء بعد أيام قليلة من مشاركة ميسي وزميله الجديد في إنتر ميامي، رودريغو دي بول، في نهائي كأس العالم 2026 مع منتخب الأرجنتين، الذي خسر اللقب أمام إسبانيا بهدف دون رد بعد التمديد، في مباراة حسمها فيران توريس بهدف قاتل في الدقيقة 106.

ورأت رابطة الدوري الأمريكي أن الإرهاق الناتج عن المشاركة في البطولة العالمية يستوجب منح اللاعبين فترة راحة مناسبة قبل العودة إلى المنافسات المحلية.

بيان رسمي يوضح أسباب الإعفاء

وأكدت رابطة الدوري الأمريكي أن القرار جاء تنفيذا لاتفاق مسبق مع رابطة اللاعبين، يقضي بمنح الأندية واللاعبين حرية تحديد برنامج الراحة المناسب عقب المشاركة في كأس العالم.

وأوضح البيان أن كل نادي يجري مشاورات مع لاعبيه بعد انتهاء مشاركتهم الدولية لتحديد موعد العودة إلى التدريبات والمباريات، وهو ما أسفر عن إعفاء ليونيل ميسي ورودريغو دي بول من المشاركة في نسخة 2026 من مباراة كل النجوم.

لا عقوبات هذه المرة

يختلف موقف ميسي هذا العام تمامًا عن الموسم الماضي، عندما تعرض هو وجوردي ألبا لعقوبة الإيقاف مباراة واحدة بعد انسحابهما من مباراة كل النجوم 2025 دون تقديم تقرير طبي معتمد.

أما في نسخة 2026، فقد جاء الغياب بموافقة رسمية من رابطة الدوري، ما يعني عدم توقيع أي عقوبات على الثنائي، في خطوة تعكس مرونة أكبر في التعامل مع اللاعبين العائدين من البطولات الكبرى.

مواجهة مرتقبة أمام نجوم المكسيك

ورغم غياب ميسي، تستعد مدينة شارلوت لاستضافة مباراة كل النجوم التي تجمع نخبة لاعبي الدوري الأمريكي بنجوم الدوري المكسيكي الممتاز (Liga MX)، في خامس مواجهة بين الطرفين خلال آخر ست سنوات.

وأجرت رابطة الدوري أربعة تعديلات على القائمة النهائية استعدادًا للمباراة، التي تشهد مشاركة عدد من نجوم المنتخب المكسيكي العائدين من كأس العالم، في مواجهة ينتظرها عشاق كرة القدم في أمريكا الشمالية.

هل يعود ميسي أقوى مع إنتر ميامي؟

يمنح قرار الإعفاء ميسي فرصة ثمينة لاستعادة لياقته بعد موسم مزدحم بالمباريات والضغوط، وهو ما يصب في مصلحة إنتر ميامي الذي يعول على قائده في المرحلة الحاسمة من منافسات الدوري الأمريكي.

وبينما يخسر جمهور مباراة كل النجوم فرصة مشاهدة أحد أعظم لاعبي كرة القدم في التاريخ، يأمل عشاق إنتر ميامي أن يكون الغياب المؤقت بداية لعودة أكثر قوة وتأثيرًا، مع استمرار المنافسة على ألقاب الموسم.