البطريرك يوسف العبسي يترأس صلاة البراكليسي المجمعة للسيدة العذراء مريم

ترأس غبطة البطريرك يوسف العبسي، بطريرك أنطاكية وسائر المشرق والإسكندرية وأروشليم للروم الملكيين الكاثوليك، صلاة البراكليسي المجمعة للسيدة العذراء مريم الفائقة القداسة، وذلك بكاتدرائية القيامة، بالظاهر.

شارك في الصلاة سيادة المطران جان ماري شامي، النائب البطريركي العام للروم الملكيين الكاثوليك بمصر والسودان وجنوب السودان، والأرشمندريت بيو فرح، راعي الكاتدرائية، والأرشمندريت يوسف شاهين، مدير مكتب غبطة البطريرك، وعدد من الآباء الكهنة، والرهبان والراهبات، وأبناء مختلف الكنائس.

أقيمت الصلوات من أجل راحة مثلث الرحمات سيادة المطران يوسف جول زريعي، رئيس أساقفة دمياط الفخري، والنائب البطريركي العام السابق بمصر والسودان، ثم في القدس للروم الملكيين الكاثوليك.

وألقى صاحب الغبطة عظة الذبيحة الإلهية بعنوان "السَّلَامُ عَلَيْكِ يَا مُمْتَلِئَهْ نِعْمَهْ الرَّبُّ مَعَكِ"، كما تضمنت الصلاة أيضًا بعض كلمات الرثاء، التي ألقاها بعض الحاضرين. كذلك، تم عرض فيلم وثائقي تسجيلي عن خدمة سيادة المطران جول زريعي.