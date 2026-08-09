تنسيق المرحلة الثانية.. موعد التقديم والحد الأدنى المتوقع والكليات المتاحة للطلاب

يترقب طلاب الثانوية العامة وأولياء الأمور موعد انطلاق تنسيق المرحلة الثانية 2026، خاصة الطلاب الذين لم تشملهم المرحلة الأولى، بالتزامن مع اقتراب انتهاء تسجيل الرغبات في المرحلة الأولى، وبدء الاستعداد لإعلان نتيجتها والكشف عن الأماكن الشاغرة في الكليات والمعاهد الحكومية.

وتتجه أنظار الطلاب خلال الأيام المقبلة إلى وزارة التعليم العالي والبحث العلمي، لمعرفة الموعد الرسمي لبدء المرحلة الثانية، إلى جانب الحدود الدنيا للقبول في مختلف الشعب، بعد حصر الأماكن المتبقية في الكليات والمعاهد عقب انتهاء المرحلة الأولى.

موعد انتهاء تنسيق المرحلة الأولى 2026

من المقرر أن يغلق باب تسجيل رغبات طلاب المرحلة الأولى من تنسيق الجامعات 2026 في تمام السابعة مساء اليوم الأحد 9 أغسطس، وفقًا لما أعلنته وزارة التعليم العالي والبحث العلمي.

وبعد غلق باب التسجيل، تبدأ أعمال مراجعة وترتيب رغبات الطلاب وفقًا للقواعد المنظمة للتنسيق، تمهيدًا لإعلان نتيجة المرحلة الأولى خلال مدة لا تتجاوز 72 ساعة من انتهاء تسجيل الرغبات.

ومن المنتظر أن يتضمن إعلان النتيجة الكشف عن الكليات التي جرى ترشيح الطلاب إليها، إلى جانب تحديد الأماكن المتبقية التي ستتاح أمام طلاب المرحلة الثانية.

متى يبدأ تنسيق المرحلة الثانية 2026؟

لم تعلن وزارة التعليم العالي والبحث العلمي الموعد النهائي لبدء تسجيل رغبات المرحلة الثانية من تنسيق الجامعات 2026.

ويرتبط تحديد الموعد بإعلان نتيجة المرحلة الأولى والانتهاء من حصر الأماكن الشاغرة في الكليات والمعاهد المختلفة، على أن تعلن الوزارة التفاصيل الرسمية الخاصة بالمرحلة الجديدة في بيان لاحق.

ومن المتوقع أن تبدأ المرحلة الثانية بعد فترة قصيرة من إعلان نتيجة المرحلة الأولى، حتى يتمكن الطلاب من تسجيل رغباتهم في الكليات التي تتناسب مع مجاميعهم وشعبهم الدراسية.

وتضم المرحلة الثانية الطلاب الذين تقل مجاميعهم عن الحدود الدنيا التي حددتها المرحلة الأولى، إلى جانب الطلاب الذين لم يسجلوا رغباتهم خلال المرحلة الأولى وفقًا للقواعد المعلنة.

أكثر من 200 ألف طالب يترقبون المرحلة الثانية

يترقب أكثر من 200 ألف طالب وطالبة تفاصيل المرحلة الثانية، خاصة مع اختلاف الكليات المتاحة من شعبة إلى أخرى، وتأثر فرص القبول بالمجموع والتوزيع الجغرافي وعدد الأماكن المتبقية في كل كلية.

ويُعد إعلان نتيجة المرحلة الأولى عاملًا أساسيًا في تحديد شكل المرحلة الثانية، إذ تتضح بعدها أعداد الطلاب الذين جرى ترشيحهم في مختلف القطاعات، وكذلك الكليات التي لا تزال تضم أماكن يمكن طرحها أمام الطلاب.

الحد الأدنى المتوقع لتنسيق المرحلة الثانية 2026

لم تعلن وزارة التعليم العالي حتى الآن الحد الأدنى الرسمي للقبول في المرحلة الثانية، إذ لا يمكن تحديده بصورة نهائية قبل انتهاء المرحلة الأولى ومعرفة أعداد الطلاب والأماكن المتاحة.

وتشير المؤشرات الاسترشادية المستندة إلى بيانات التنسيق السابقة إلى احتمالية أن يدور الحد الأدنى للمرحلة الثانية حول 220 درجة لطلاب الشعبة العلمية، بنسبة 68.75%، بينما قد يقترب الحد الأدنى لطلاب الشعبة الأدبية من 205 درجات، بنسبة 64.06%.

لكن هذه الأرقام تظل مجرد توقعات وليست حدودًا رسمية للقبول، وقد تختلف الحدود النهائية بالزيادة أو النقصان وفقًا لنتيجة المرحلة الأولى، وأعداد الطلاب، والطاقة الاستيعابية للكليات والمعاهد.

كليات المرحلة الثانية 2026 لطلاب علمي علوم

تتحدد الكليات المتاحة لطلاب علمي علوم وفق الأماكن التي يتبقى بها شواغر بعد انتهاء المرحلة الأولى، ومن بين أبرز الخيارات المحتملة:

كليات التمريض في عدد من الجامعات.

كليات تكنولوجيا العلوم الصحية.

كليات تكنولوجيا الصناعة والطاقة.

كليات العلوم.

كليات الزراعة.

كليات الطب البيطري.

كليات الألسن في بعض الجامعات.

كليات التربية.

كليات التجارة.

عدد من الكليات والمعاهد التكنولوجية.

وتختلف فرص القبول من كلية لأخرى حسب أعداد الطلاب المتقدمين والأماكن المتاحة والحدود الدنيا التي يحددها مكتب التنسيق.

أما كليات القطاع الطبي، مثل الطب البشري وطب الأسنان والصيدلة، فتخضع فرص القبول فيها لقواعد مختلفة بحسب نوع الجامعة، سواء كانت حكومية أو خاصة أو أهلية، إذ لا تخضع الجامعات الخاصة والأهلية لنفس قواعد تنسيق الجامعات الحكومية.

كليات المرحلة الثانية 2026 لطلاب علمي رياضة

تضم المرحلة الثانية لطلاب شعبة علمي رياضة عددًا من الخيارات المحتملة في الكليات والمعاهد التي قد يتبقى بها أماكن عقب انتهاء المرحلة الأولى.

ومن أبرز الكليات والتخصصات التي قد تكون متاحة:

حاسبات ومعلومات والذكاء الاصطناعي في بعض الجامعات.

كليات العلوم.

كليات الزراعة.

كليات التربية.

كليات التجارة.

المعاهد العليا للهندسة.

الكليات التكنولوجية.

بعض البرامج المرتبطة بالحوسبة وتكنولوجيا المعلومات.

ويختلف الحد الأدنى للقبول في هذه الكليات وفقًا للمجموع وأعداد الطلاب والأماكن المتاحة، إلى جانب قواعد التوزيع الجغرافي التي يحددها مكتب التنسيق.

كليات المرحلة الثانية 2026 لطلاب أدبي

وتتجه أنظار طلاب الشعبة الأدبية إلى مجموعة من الكليات والمعاهد التي قد يتبقى بها أماكن شاغرة بعد انتهاء المرحلة الأولى.

ومن أبرز الخيارات المتوقعة:

كليات الآداب بنظامي الانتظام والانتساب.

كليات التربية في عدد من الجامعات.

كليات التجارة.

كليات السياحة والفنادق.

كليات الخدمة الاجتماعية.

كليات دار العلوم.

عدد من المعاهد العليا المعتمدة.

تخصصات وبرامج أخرى وفقًا للأماكن المتاحة.

ولا تعني هذه القائمة إتاحة جميع الكليات أمام كل الطلاب، إذ يختلف الترشيح النهائي من طالب إلى آخر وفقًا للمجموع، والشعبة، والتوزيع الجغرافي، وترتيب الرغبات، وعدد الأماكن المتاحة في كل كلية.

خطوات الاستعداد لتنسيق المرحلة الثانية

وينتظر الطلاب إعلان وزارة التعليم العالي عن موعد بدء المرحلة الثانية والحد الأدنى الرسمي، قبل الدخول إلى موقع التنسيق وتسجيل الرغبات.

ويُفضل عند بدء التسجيل ترتيب الرغبات بعناية وفقًا للمجموع والتخصص الذي يرغب الطالب في الالتحاق به، مع مراعاة قواعد التوزيع الجغرافي وعدم الاعتماد فقط على التوقعات المتداولة بشأن الحدود الدنيا.

ومن المقرر أن تكشف الوزارة التفاصيل النهائية للمرحلة الثانية عقب إعلان نتيجة المرحلة الأولى، لتحديد الكليات والمعاهد التي ستتاح أمام الطلاب بصورة رسمية.