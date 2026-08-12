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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

ديني

جهود الإدارة العامة للاستحقاقات والمزايا بوزارة الأوقاف خلال شهر يوليو

وزارة الأوقاف
وزارة الأوقاف
محمد شحتة

واصلت الإدارة العامة للاستحقاقات والمزايا، التابعة للإدارة المركزية للموارد البشرية بوزارة الأوقاف، خلال شهر يوليو 2026م، جهودها في إنجاز الأعمال التأمينية والمعاشية للعاملين بالوزارة والموفدين، ومتابعة الاشتراكات والمديونيات المستحقة للهيئة القومية للتأمين الاجتماعي، واستكمال الملفات والإجراءات ذات الصلة.

وأنجزت إدارة المزايا بوزارة الأوقاف، خلال الشهر 10 ملفات معاش، و12 ملفًّا للتغطية التأمينية، و6 ملفات إيفاد، إلى جانب استكمال الإجراءات التأمينية الشهرية لـ3 موفدين ومعارين إلى جهات خارجية، كما حدَّثت حصر الموفدين وتدرج مرتباتهم بالديوان العام والمديريات، بإجمالي متوسط يبلغ نحو 50 موفدًا.

 

متابعة الاشتراكات والمديونيات

وفي مجال متابعة الاشتراكات والمديونيات المستحقة للهيئة القومية للتأمين الاجتماعي، تابعت الإدارة إجراءات السداد لدى الجهات المدينة.

كما أنجزت الإدارة خلال الشهر 10 ملفات إنهاء خدمة، و5 إجازات خاصة، و4 استمارات مدة سابقة، إلى جانب استكمال عدد من الإجراءات التأمينية والمالية المرتبطة بالعاملين والموفدين.

وتأتي هذه الجهود في إطار مواصلة الإدارة العامة للاستحقاقات والمزايا، التابعة للإدارة المركزية للموارد البشرية، جهودها في تطوير منظومة العمل التأميني والمعاشي، وسرعة إنجاز الملفات ومتابعة المستحقات، بما يعزز كفاءة الأداء الإداري وجودة الخدمات المقدمة للعاملين.

وزارة الأوقاف إدارة المزايا التأمينات الاستحقاقات المعاشات

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