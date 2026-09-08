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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

رياضة

موعد القسط الثاني من صفقة حسام عبد المجيد بعد انتقال لـ لودوجوريتس البلغاري

حسام عبدالمجيد
حسام عبدالمجيد
عبدالله هشام

قال الإعلامي خالد الغندور، إن نادي الزمالك ينتظر  الحصول على القسط الثاني من مستحقاته لدى نادي لودوجوريتس البلغاري، ضمن صفقة انتقال حسام عبد المجيد، وفقًا للاتفاق المبرم بين الناديين..

وأضاف الغندور عبر برنامجه ستاد المحور، من المقرر أن يحصل الزمالك على القسط الثاني من قيمة الصفقة في أغسطس 2027، وتبلغ قيمته 800 ألف يورو، بعدما تسلم النادي القسط الأول في وقت سابق، والذي بلغت قيمته 700 ألف يورو.

وتابع، وجهت إدارة الزمالك قيمة القسط الأول إلى عدد من الملفات المهمة، وعلى رأسها الإنفاق على فريق الكرة وسداد جزء من مستحقات اللاعبين، في إطار مساعي النادي لتوفير السيولة اللازمة والوفاء بالتزاماته المالية.


موعد مباراة الزمالك وأبو قير للأسمدة

ويستضيف الزمالك نظيره أبو قير للأسمدة اليوم الثلاثاء الموافق 8 سبتمبر الجاري، على استاد القاهرة الدولي، ضمن منافسات الدوري المصري الممتاز.

وتنطلق المباراة في تمام الساعة الثامنة مساءً بتوقيت القاهرة، في مواجهة يسعى خلالها الزمالك إلى استعادة تركيزه في المسابقة المحلية ومواصلة المنافسة على المراكز المتقدمة.

وتنقل مباراة الزمالك وأبو قير للأسمدة عبر قنوات أون سبورت، الناقل لمنافسات الدوري المصري الممتاز، مع تقديم تغطية خاصة قبل انطلاق اللقاء وبعد نهايته.

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