جنوب سيناء ترفع درجة الاستعداد.. مدارس المحافظة تستقبل الطلاب غدًا

تستقبل مدارس محافظة جنوب سيناء، غدًا الأحد، طلابها مع انطلاق العام الدراسي الجديد، وسط استعدادات مكثفة من الأجهزة التنفيذية والتعليمية بالمحافظة، للتأكد من جاهزية المدارس وانتظام العملية التعليمية منذ اليوم الأول.

وتنفيذًا لتوجيهات اللواء الدكتور إسماعيل كمال، محافظ جنوب سيناء، كثّف رؤساء المدن جولاتهم الميدانية على المدارس بمختلف مدن المحافظة، لمتابعة الاستعدادات النهائية والتأكد من الانتهاء من أعمال الصيانة والنظافة ورفع كفاءة المنشآت التعليمية، إلى جانب مراجعة المرافق والتجهيزات اللازمة لاستقبال الطلاب.

وشملت الجولات تفقد الفصول والمباني المدرسية، ومتابعة أعمال النظافة داخل المدارس وفي محيطها، والتأكد من جاهزية شبكات الكهرباء والمياه، وتوافر الأثاث والتجهيزات التعليمية والكتب المدرسية، فضلًا عن مراجعة اشتراطات الأمن والسلامة، ورصد أي ملاحظات أو احتياجات للعمل على تلافيها قبل بدء الدراسة.

وأكدت محافظة جنوب سيناء استمرار المتابعة الميدانية للمدارس بمختلف ، والتنسيق بين الأجهزة التنفيذية ومديرية التربية والتعليم، لضمان توفير بيئة تعليمية آمنة ومنظمة، وتهيئة المدارس لاستقبال الطلاب والمعلمين والعاملين، بما يسهم في انتظام الدراسة وتحقيق الانضباط منذ اليوم الأول.

وتأتي هذه الاستعدادات بالتزامن مع بدء الدراسة غدًا الأحد في مدارس جنوب سيناء، وسط متابعة مستمرة من المحافظة للتأكد من انتظام العملية التعليمية وتذليل أي معوقات قد تظهر مع انطلاق العام الدراسي الجديد.