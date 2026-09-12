محافظ جنوب سيناء يرفع درجة الاستعداد لموسم الامطار وتطهير مخرات السيول

كثفت الوحدات المحلية بمدن محافظة جنوب سيناء أعمال تطهير وتنظيف مصارف الأمطار والبرابخ ومخرات السيول، تنفيذًا لتوجيهات اللواء الدكتور إسماعيل محمد كمال، محافظ جنوب سيناء، وفي إطار الاستعدادات المبكرة لموسم الأمطار وفصل الشتاء، ورفع درجة الجاهزية للتعامل مع أي تقلبات جوية أو تجمعات لمياه الأمطار، بما يضمن سلامة المواطنين والمنشآت.

ووجّه محافظ جنوب سيناء بسرعة الانتهاء من جميع أعمال الصيانة والتجهيزات الفنية، ومراجعة موقف المعدات والآليات اللازمة لمواجهة الأمطار والسيول، والتأكد من جاهزيتها التشغيلية، مع توفير الاحتياجات الضرورية للتعامل الفوري مع أي طارئ، وتحديد أماكن تمركز المعدات في النقاط والمواقع الحيوية، لضمان سرعة تحركها عند الحاجة.

وشدد المحافظ على استمرار أعمال المتابعة والتطهير الدوري لمخرات السيول والبرابخ ومصارف الأمطار، والتأكد من خلوها من أي عوائق أو تراكمات قد تؤثر في كفاءتها، بما يسمح بتصريف مياه الأمطار والسيول بصورة آمنة وفعالة.

كما أكد رفع درجة الاستعداد بين فرق التشغيل والطوارئ للعمل على مدار الساعة، مع استمرار التنسيق بين الوحدات المحلية والأجهزة التنفيذية بمختلف مدن المحافظة، وسرعة التعامل مع أي تجمعات لمياه الأمطار أو تغيرات في الأحوال الجوية، حفاظًا على سلامة والممتلكات، وضمان جاهزية المحافظة لمواجهة مخاطر موسم الأمطار والسيول.

