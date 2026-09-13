قناة صدى البلد البلد سبورت صدى البلد جامعات صدى البلد عقارات Sada Elbalad english
عاجل
الرئيس السيسي: أمن الغذاء والطاقة واستقرار سلاسل الإمداد ركائز للمرونة الاقتصادية
مدرب الجيش الرواندي: الزمالك فريق كبير.. وعموتة بعقلية أوروبية
المدارس كاملة العدد والطلاب ملتزمين بالزي| 60 صورة ترصد أجواء انطلاق الدراسة
اليوم.. جامعة الأزهر تعقد مؤتمرًا صحفيًا لإعلان نتيجة التنسيق وقواعد القبول بالكليات
التضامن تجري القرعة الإلكترونية لاختيار حجاج الجمعيات الأهلية لموسم 1448هـ- 2027م.. الثلاثاء المقبل
الرئيس السيسي: توطين التكنولوجيا يعزز استفادة دولنا من التحولات التكنولوجية
الرئيس السيسي: زيادة التجارة والاستثمار بين دول بريكس وشركائها تعزز الترابط الاقتصادي
إبراهيم فايق يفجر مفاجأة عن مستقبل عموتة مع الأهلي
موعد مباراة الأهلي وأبو قير للأسمدة بالدوري.. والقنوات الناقلة
أسعار الفراخ اليوم الأحد.. البيضاء بـ78 جنيهًا والساسو تصل لـ120 جنيهًا
الرئيس السيسي: مصر تثمن جهود الهند في تعزيز التعاون بين دول التجمع وشركائها
طوارئ في المترو.. وزارة النقل تعلن خطتها الشاملة لاستقبال العام الدراسي الجديد
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

أخبار البلد

احتفالا بالنيروز.. مسيرة رفات الشهداء تجوب شوارع سيدني بحضور القنصل العام المصري

احتفالية النيروز بسيدني
احتفالية النيروز بسيدني
ميرنا رزق

في أجواء مليئة فرحة، شهدت الشوارع المحيطة بكاتدرائية القديسة العذراء مريم والقديس العظيم مار مينا بحي بيكسيلي في مدينة سيدني بأستراليا، مسيرة كبيرة لرفات القديسين والشهداء، احتفالًا بعيد النيروز ورأس السنة القبطية.

عيد النيروز 

ونظمت المسيرة إيبارشية سيدني وتوابعها بالتعاون مع كهنة وخدام الكاتدرائية، وبعد صلاة العشية، خرج كهنة وشمامسة كنائس الإيبارشية وهم حاملين الشموع ورفات القديسين والشهداء، في مشهد عبّر عن اعتزاز الأقباط بإيمان أجدادهم والشهداء اللي قدموا حياتهم من أجل إيمانهم بالمسيح، بداية من القديس مار مرقس وحتى شهداء العصر الحديث.

وقاد الاحتفال نيافة الأنبا دانييل، أسقف سيدني وتوابعها، وسط مشاركة الآلاف من الأقباط اللي حضروا من مختلف كنائس مدينة سيدني، بالإضافة إلى عدد كبير من كهنة الكنيسة القبطية في سيدني، وقادة وممثلين عن عدد من الكنائس.

وشهدت الاحتفالية حضور عدد من الشخصيات العامة، من بينهم السيدة ريم زهران، القنصل العام لجمهورية مصر العربية في سيدني، ورئيس الوزراء الأسترالي الأسبق توني أبوت، إلى جانب عدد من أعضاء البرلمان الفيدرالي والمحلي.

كما شارك السيد أدمون عطالله، عضو برلمان ولاية نيو ساوث ويلز ومساعد وزير الشرطة ومكافحة الإرهاب، ممثلًا عن السيد كريس مينز، رئيس حكومة ولاية نيو ساوث ويلز.

وجاءت مسيرة رفات الشهداء كواحدة من أبرز مظاهر احتفالات الأقباط في سيدني بعيد النيروز، لتجمع أبناء الكنيسة حول ذكرى الشهداء والقديسين، وتؤكد ارتباط الأقباط بتاريخ كنيستهم وإيمانها الممتد عبر الأجيال.

النيروز رأس السنة القبطية الأنبا دانييل كهنة المسيح الكنيسة

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

أموال الزكاة

هل يجوز للأب أن يدفع من زكاة ماله إلى ابنه لسداد ديونه؟.. دار الإفتاء تجيب

أحمد حسن

احمد حسن يكشف حقيقة رحيل الحسين عموتة عن الأهلي قبل مواجهة أبو قير

بيزيرا

بيزيرا يرضخ لطلبات الزمالك .. والقرار النهائي خلال ساعات

أحمد موسى

أحمد موسى: حزين أشوف مجرم الحرب نتنياهو على جبل الشيخ في سوريا

بيزيرا

7 ملايين دولار و20% من إعادة البيع .. هاني حتحوت يكشف تفاصيل بيع بيزيرا للزمالك

أحمد موسى

ما حدش يجربنا.. أحمد موسى عن السد الأثيوبي: مفيش سدود تانية هتتبني

الأتوبيس الترددي

تضم 16 محطة .. تفاصيل المرحلة الثانية من الأتوبيس التردّدي السريع BRT قبل التشغيل بساعات

موعد انتهاء صيف 2026 في مصر وبداية الخريف وانخفاض الحرارة

موعد انتهاء صيف 2026 في مصر وبداية الخريف وانخفاض الحرارة

ترشيحاتنا

نيوم ضد الهلال

الجولة السابعة من الدوري السعودي.. نيوم يبحث عن ضحية جديدة بعد إسقاط الهلال والدرعية يترقب «سقوط» أبها

فتاوى تشغل الأذهان

فتاوى تشغل الأذهان.. كيف تحمي نفسك من العين والحسد؟.. وما حكم القنوت في صلاة الفجر وهل يعتبر بدعة؟ .. و أتوب وأكرر الذنب فماذا أفعل؟

توزيع الحلوى على الاطفال

توزيع الحلوى على الطلاب في أول يوم دراسي بأسوان.. ومدير التعليم ببورسعيد يشارك طالبات مدرسة راهبات الفرنسيسكان طابور الصباح

بالصور

بفستان أحمر جريء .. بسمة بوسيل تستعرض جمالها في أحدث إطلالاتها على إنستجرام | شاهد

بسمة بوسيل
بسمة بوسيل
بسمة بوسيل

خلل في ضغط الإطارات يستنفر ستيلانتس.. استدعاء عدد من سيارات جيب

سيارات جيب
سيارات جيب
سيارات جيب

لأول مرة في الهند.. السيارات البديلة تتفوق على البنزين خلال أغسطس

سيارات الهند
سيارات الهند
سيارات الهند

لوك جذاب.. ناهد السباعي تخطف الانظار بظهورها

ناهد السباعي
ناهد السباعي
ناهد السباعي

ﻣﻘﺎﻻﺕ

إلهام أبو الفتح

إلهام أبو الفتح تكتب: صالحة وأخواتها

الكاتبة الصحفية/ هند عصام

هند عصام تكتب: الملك سبك حتب

د. رانيا الفقي

د. رانيا الفقي تكتب: حتى لا تنطفئ

أحمد عاطف آدم

أحمد عاطف آدم يكتب: فخ الأقنعة البراقة

د. أمل منصور

د. أمل منصور تكتب: من قال أني لا أحبُ عيوبهُ؟ ‏من أجلهِ قد تُعشقُ الأخطاءُ!

المزيد