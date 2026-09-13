احتفالا بالنيروز.. مسيرة رفات الشهداء تجوب شوارع سيدني بحضور القنصل العام المصري

في أجواء مليئة فرحة، شهدت الشوارع المحيطة بكاتدرائية القديسة العذراء مريم والقديس العظيم مار مينا بحي بيكسيلي في مدينة سيدني بأستراليا، مسيرة كبيرة لرفات القديسين والشهداء، احتفالًا بعيد النيروز ورأس السنة القبطية.

عيد النيروز

ونظمت المسيرة إيبارشية سيدني وتوابعها بالتعاون مع كهنة وخدام الكاتدرائية، وبعد صلاة العشية، خرج كهنة وشمامسة كنائس الإيبارشية وهم حاملين الشموع ورفات القديسين والشهداء، في مشهد عبّر عن اعتزاز الأقباط بإيمان أجدادهم والشهداء اللي قدموا حياتهم من أجل إيمانهم بالمسيح، بداية من القديس مار مرقس وحتى شهداء العصر الحديث.

وقاد الاحتفال نيافة الأنبا دانييل، أسقف سيدني وتوابعها، وسط مشاركة الآلاف من الأقباط اللي حضروا من مختلف كنائس مدينة سيدني، بالإضافة إلى عدد كبير من كهنة الكنيسة القبطية في سيدني، وقادة وممثلين عن عدد من الكنائس.

وشهدت الاحتفالية حضور عدد من الشخصيات العامة، من بينهم السيدة ريم زهران، القنصل العام لجمهورية مصر العربية في سيدني، ورئيس الوزراء الأسترالي الأسبق توني أبوت، إلى جانب عدد من أعضاء البرلمان الفيدرالي والمحلي.

كما شارك السيد أدمون عطالله، عضو برلمان ولاية نيو ساوث ويلز ومساعد وزير الشرطة ومكافحة الإرهاب، ممثلًا عن السيد كريس مينز، رئيس حكومة ولاية نيو ساوث ويلز.

وجاءت مسيرة رفات الشهداء كواحدة من أبرز مظاهر احتفالات الأقباط في سيدني بعيد النيروز، لتجمع أبناء الكنيسة حول ذكرى الشهداء والقديسين، وتؤكد ارتباط الأقباط بتاريخ كنيستهم وإيمانها الممتد عبر الأجيال.