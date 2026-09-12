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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

برلمان

تحرشك بزميلتك هيغرمك 50 ألف جنيه.. تفاصيل مهمة لعمال القطاع الخاص

صورة تعبيرية
صورة تعبيرية
عبد الرحمن سرحان

يضع قانون العمل الجديد رقم 14 لسنة 2025 ضوابط واضحة لحماية العاملين داخل بيئة العمل، ويحظر عددًا من الممارسات التي تمثل اعتداءً على حقوق العامل أو كرامته، وفي مقدمتها السخرة والتحرش والتنمر والعنف اللفظي والجسدي والنفسي.

ويستهدف القانون توفير بيئة عمل آمنة وغير عدائية، مع وضع عقوبات مالية على مخالفة هذه الضوابط، بما يعزز حماية العاملين داخل المنشآت الخاضعة لأحكام القانون.

ما موقف قانون العمل الجديد من السخرة؟

عرّف قانون العمل الجديد السخرة بأنها كل عمل أو خدمة تُفرض عنوة على شخص تحت التهديد بإنزال عقوبة أو إيذاء، دون أن يكون قد تطوع لأدائها بمحض اختياره.

ونصت المادة 4 من القانون على حظر تشغيل العامل سخرة أو جبرًا، إلى جانب حظر التحرش والتنمر وممارسة أي عنف لفظي أو جسدي أو نفسي على العامل.

كما ألزم القانون المنشآت بوضع الجزاءات التأديبية الخاصة بهذه المخالفات ضمن لائحة تنظيم العمل والجزاءات بالمنشأة.

كيف عرّف قانون العمل الجديد التحرش؟

وضع القانون تعريفًا للتحرش في بيئة العمل، باعتباره كل فعل أو سلوك يقع في مكان العمل أو بمناسبته، ويتضمن تعرضًا للغير بإتيان أمور أو إيحاءات أو تلميحات جنسية أو إباحية.

ولا يقتصر الأمر على الأفعال المباشرة، إذ يشمل التعريف الإشارة أو القول أو الفعل، وكذلك ما يتم باستخدام وسائل الاتصالات السلكية أو اللاسلكية أو الإلكترونية أو أي وسيلة تقنية أخرى.

غرامة التحرش والسخرة في قانون العمل الجديد

قرر قانون العمل الجديد عقوبة مالية على مخالفة المادة 4، التي تحظر السخرة والتحرش والتنمر والعنف ضد العامل.

وتنص المادة 281 على أن الغرامة لا تقل عن 5 آلاف جنيه ولا تزيد على 50 ألف جنيه، مع تعدد الغرامة بتعدد العمال الذين وقعت الجريمة في شأنهم. كما نص القانون على مضاعفة الغرامة في حالة العود.

وبذلك، لا تقتصر الحماية التي يوفرها القانون على التحرش فقط، وإنما تمتد إلى السخرة والتنمر وأشكال العنف المختلفة داخل بيئة العمل.

قانون العمل الجديد يحظر التنمر داخل مكان العمل

لم يغفل القانون ظاهرة التنمر في بيئة العمل، حيث عرّف التنمر بأنه كل فعل أو سلوك في مكان العمل أو بمناسبته، سواء بالقول أو باستعراض القوة أو السيطرة على الغير أو استغلال ضعفه، بقصد تخويفه أو وضعه موضع السخرية أو الحط من شأنه أو إقصائه من محيطه الاجتماعي.

ويشمل ذلك السلوك المرتبط بالجنس أو العرق أو الدين أو الأوصاف البدنية أو الحالة الصحية أو العقلية أو المستوى الاجتماعي، وبأي وسيلة، بما في ذلك وسائل الاتصالات الإلكترونية.

بيئة عمل آمنة وخالية من التحرش والعنف

ألزم قانون العمل الجديد المنشآت وفروعها بتوفير بيئة عمل آمنة وغير عدائية وخالية من التحرش والتنمر والعنف، إلى جانب توفير الوسائل الكفيلة بالوقاية من هذه الممارسات.

كما نص القانون على إصدار قرار يحدد نماذج لمدونة السلوك الوظيفي، والقواعد والإجراءات اللازمة لتقديم الشكاوى وسبل تسويتها واتخاذ الإجراءات اللازمة بشأنها.

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