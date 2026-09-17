تشكيل زد لمواجهة القناة في الدوري المصري

أعلن محمد شوقي، المدير الفني للفريق الأول لكرة القدم بنادي زد، التشكيل الأساسي لفريقه استعدادًا لمواجهة القناة، في المباراة التي تجمع الفريقين اليوم الخميس، ضمن منافسات الجولة الخامسة من بطولة الدوري المصري الممتاز موسم 2026-2027.

وتقام المباراة على استاد القاهرة الدولي، وتنطلق صافرة البداية في تمام الساعة الخامسة مساءً، وسط رغبة من الفريقين في حصد النقاط الثلاث وتحسين موقفهما في جدول المسابقة.

تشكيل زد أمام القناة

وجاء تشكيل زد على النحو التالي:

حراسة المرمى: علي لطفي.

خط الدفاع: طارق علاء، محمد ربيعة، عبد الله بكري، وجدي نزيه.

خط الوسط: محمد إبراهيم، أحمد الصغيري، مصطفى سعد ميسي، عبد الرحمن البانوبي.

خط الهجوم: مروان حجيج، أحمد عاطف.

موقف زد والقناة في جدول الدوري

يدخل زد المباراة وهو يحتل المركز الخامس عشر في جدول ترتيب الدوري المصري الممتاز برصيد 4 نقاط، ويبحث الفريق عن استعادة نغمة الانتصارات بعد خسارته في الجولة الماضية أمام الشرقية إنبي بنتيجة 2-1.

في المقابل، يحتل القناة المركز العاشر برصيد 6 نقاط، ويسعى إلى تحقيق نتيجة إيجابية أمام زد ومواصلة التقدم نحو مراكز أفضل في جدول المسابقة.

زد يدخل اللقاء بمعنويات أفريقية

ويخوض زد مواجهة القناة بمعنويات مرتفعة، بعدما نجح في حسم تأهله إلى دور الـ32 من بطولة كأس الكونفدرالية الإفريقية.

وجاء تأهل الفريق بعد تخطيه أساس الجيبوتي في الدور التمهيدي، حيث حسم زد مجموع مباراتي الذهاب والإياب بنتيجة 5-1.

وكان زد قد حقق الفوز في مباراة الذهاب بنتيجة 4-0، قبل أن تنتهي مواجهة الإياب بالتعادل الإيجابي 1-1، ليضمن الفريق بطاقة العبور إلى الدور المقبل من البطولة القارية.

زد يبحث عن العودة للانتصارات

ويأمل محمد شوقي في استغلال الدفعة المعنوية التي حصل عليها الفريق بعد التأهل الأفريقي، من أجل تحقيق الفوز على القناة والعودة إلى طريق الانتصارات في الدوري المصري.

وفي المقابل، يتطلع القناة إلى استغلال موقف زد في جدول المسابقة وتحقيق نتيجة إيجابية تساعده على تحسين ترتيبه، في مواجهة يتوقع أن تشهد منافسة قوية بين الفريقين.

طاقم تحكيم مباراة زد والقناة

وأسندت لجنة الحكام إدارة المباراة إلى طارق مجدي حكمًا للساحة، ويعاونه كل من إسلام أبو العطا وطارق مصطفى مساعدين، بينما يتولى محمود منصور مهمة الحكم الرابع.

وفي تقنية حكم الفيديو المساعد «فار»، يتواجد مصطفى عثمان حكمًا للفيديو، ويعاونه مصطفى مدحت.