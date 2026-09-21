محسن صالح يضع محمد صلاح ضمن قائمة «العظماء الخمسة» في تاريخ كرة القدم

وضع محسن صالح، المدير الفني السابق لمنتخب مصر ورئيس لجنة التخطيط السابق بالنادي الأهلي، محمد صلاح، قائد منتخب مصر، ضمن قائمة أطلق عليها اسم «العظماء الخمسة»، والتي ضمت أبرز اللاعبين في تاريخ كرة القدم من وجهة نظره.

ونشر محسن صالح عبر حسابه الرسمي على منصة «إكس»، اليوم الإثنين، منشورًا بعنوان «العظماء الخمسة»، استعرض خلاله أبرز مميزات خمسة من نجوم كرة القدم عبر التاريخ.

وكتب محسن صالح في منشوره: «مارادونا أعظم من لعب الكرة، وحده قادر على تحقيق الفوز، وميسي أفضل من يتوغل ويسجل في المساحات الضيقة».

وأضاف: «رونالدو الظاهرة هداف البارسا والريال، مشهور بحركة فليب فلاب، وكريستيانو العنيد الهداف التاريخي لريال مدريد».

واختتم محسن صالح حديثه عن محمد صلاح، قائلًا: «مو صلاح أسرع من ينطلق في المساحات المفتوحة، وشهادتي فيه مجروحة».