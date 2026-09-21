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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

رياضة

بسبب «رولز رويس».. تفاصيل عقوبة محمد صلاح في إنجلترا بعد مخالفة سرعة

محمد صلاح
محمد صلاح
ميرنا محمود

كشفت صحيفة «ذا صن» البريطانية تفاصيل واقعة تعرض النجم المصري محمد صلاح، لاعب طرابزون سبور التركي، لعقوبة بالمنع من القيادة لمدة 6 أشهر في إنجلترا، على خلفية واقعة مرتبطة بسيارته الفاخرة.

وأوضحت الصحيفة أن سيارة محمد صلاح، من طراز «رولز رويس سبيكتر» وتبلغ قيمتها نحو 400 ألف جنيه إسترليني، تم رصدها وهي تتجاوز السرعة المقررة في منطقة ويلمسلو بمقاطعة شيشاير خلال شهر مارس الماضي.

وبحسب «ذا صن»، لم يستجب محمد صلاح لاستدعاءين للمحكمة تم إرسالهما إلى منزله، الذي تقدر قيمته بنحو 4 ملايين جنيه إسترليني، ليتم نظر القضية في غيابه.

وأشارت الصحيفة إلى أن صلاح أُدين بعدم تحديد هوية الشخص الذي كان يقود السيارة وقت رصد المخالفة، بينما تم سحب تهمة تجاوز السرعة نفسها.

وقضت المحكمة بمنع محمد صلاح من القيادة لمدة 6 أشهر، إلى جانب تغريمه 660 جنيهًا إسترلينيًا، مع إلزامه بدفع 120 جنيهًا إسترلينيًا كتكاليف للمحكمة، بالإضافة إلى 264 جنيهًا إسترلينيًا كرسوم إضافية لصندوق دعم الضحايا، ليصل إجمالي المبلغ المستحق إلى 1044 جنيهًا إسترلينيًا.

وتأتي الواقعة بعد إعلان محمد صلاح رحيله عن ليفربول، حيث أوضحت الصحيفة أن رصد السيارة وهي تتجاوز السرعة وقع قبل انتقال اللاعب إلى صفوف طرابزون سبور التركي.

وسبق لمحمد صلاح التعرض لمخالفة مرورية في إنجلترا عام 2022، بعدما تم رصد قيادته سيارة «فيراري F8 Tributo» بسرعة 63 ميلًا في الساعة داخل منطقة كانت السرعة المقررة فيها 50 ميلًا في الساعة، وحصل وقتها على غرامة قدرها 200 جنيه إسترليني و3 نقاط على رخصة القيادة.

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